Підвищення мінімальної зарплати в Німеччині: cкільки отримуватимуть працівники з 2026 року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Працівники у Німеччині зароблятимутьбільше
З 1 січня 2026 року мінімальна погодинна оплата праці зросте зі 12,82 євро до 13,90 євро брутто

Федеральний уряд Німеччини офіційно затвердив поетапне зростання мінімальної заробітної плати. Це рішення, яке набуде чинності з початку наступного року, має суттєво поліпшити фінансове становище мільйонів працівників, серед яких значна частина українців, які знайшли прихисток та роботу в Німеччині. Про це пише «Главком» із посиланням на bundesregierung.de.

Згідно з ухваленим планом, з 1 січня 2026 року мінімальна погодинна оплата праці зросте зі 12,82 євро до 13,90 євро брутто. Це означає, що погодинна ставка збільшиться на 1,08 євро. Для працівника, який зайнятий на повний робочий день (приблизно 180 годин на місяць), щомісячний дохід зросте приблизно до 2502 євро брутто (до вирахування податків та внесків). Порівняно з 2025 роком, коли повна зайнятість приносила близько 2307 євро брутто, зростання становитиме приблизно 194 євро.

Уряд також затвердив подальше підвищення на наступний рік. З 1 січня 2027 року мінімальна заробітна плата зросте до 14,60 євро за годину.

Нова мінімальна ставка є обов'язковою для всіх роботодавців і поширюється на всіх повнолітніх працівників у Німеччині. Однак цей закон традиційно має винятки, серед яких: приватні підприємці, волонтери, особи, які проходять обов'язкове професійне навчання, а також ті, хто бере участь у певних державних програмах перекваліфікації чи тимчасової зайнятості.

Раніше німецький бундестаг під час голосування схвалив законопроект про реформу призову до збройних сил ФРН -бундесвер. На підтримку документа проголосували 323 депутати, 272 були проти, ще один парламентар утримався. 

