Хорватія виділяє Україні 14 млн євро в межах ініціативи PURL

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Хорватія профінансує постачання озброєння Україні в межах програми НАТО PURL
фото з відкритих джерел

Уряд Хорватії прийняв рішення про перерозподіл коштів у рамках державного бюджету на 2025 рік

Хорватія вирішила приєднатися до ініціативи PURL, яка забезпечує закупівлю зброї у США для України, внісши близько 14 мільйонів євро. Про це повідомила пресслужба хорватського уряду.

Зазначається, що уряд Хорватії прийняв рішення про перерозподіл коштів у рамках державного бюджету на 2025 рік, виділивши 235,7 млн євро на великі програми закупівель у сфері оборони.

Фінансування буде використано для оплати авансових платежів за придбання колісних самохідних гаубиць CAESAR Mk2, включаючи супутні системи та обладнання, а також для закупівлі основних бойових танків Leopard 2A8, тренажерів і довгострокової логістичної підтримки з розширеною гарантією.

Окремим рішенням уряд схвалив перерозподіл 14 млн євро Міністерству закордонних і європейських справ Хорватії.

Ці кошти буде використано для внеску країни до механізму PURL, який координує закупівлі та постачання військової техніки для України відповідно до її оперативних потреб.

Програма PURL була започаткована у липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом спільно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Її суть полягає в тому, що країни-члени НАТО закуповують американське озброєння для подальшої передачі Україні.

Нагадаємо, що загальну сума внесків за ініціативою PURL у 2025 році становила $4,3 млрд, наповнення ще двох пакетів допомоги триває. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у середу, 31 грудня.

У вересні президент України високо оцінив ініціативу PURL («Priority Ukraine Requirements List»/«Список пріоритетних вимог України») як «дуже цінний механізм НАТО», який дозволяє трансформувати підтримку союзників у оборонні спроможності для України. Ініціатива дає змогу закуповувати ключове американське озброєння, зокрема системи Patriot.

