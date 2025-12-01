Початок постачання скрапленого природного газу з Аргентини очікується на кінець 2027 року

Державна енергетична компанія Німеччини Securing Energy for Europe (SEFE), яку було націоналізовано після початку повномасштабної агресії РФ проти України, підписала попередню угоду з аргентинською компанією Southern Energy. Згідно з цією домовленістю, Німеччина щорічно отримуватиме до двох мільйонів тонн скрапленого природного газу (LNG) протягом восьми років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Початок постачання очікується на кінець 2027 року. Цей термін збігається з набуттям чинності заборони Європейського Союзу на будь-які операції з російським LNG, що дозволить SEFE розірвати чинні довгострокові контракти з російським «Газпромом».

Ця угода стане першим довгостроковим контрактом Аргентини на експорт LNG. Для Німеччини ж вона означатиме остаточну відмову від російського газу. Southern Energy – це консорціум ключових гравців ринку (включаючи Pan American Energy, YPF, Pampa Energia, Harbour Energy та Golar LNG), який започатковує перший великий експортний LNG-проєкт в історії Аргентини. Планується запуск двох плавучих терміналів із сукупною річною потужністю близько шести мільйонів тонн.

«Це важливий крок до диверсифікації джерел енергії та зміцнення енергетичної безпеки Європи», –підкреслили в SEFE. Після 2022 року Німеччина активно працює над пошуком альтернатив російському газу, і нова угода з Аргентиною доповнює вже існуючі контракти, укладені з США, Катаром і Норвегією.

Раніше член німецької Лівої партії Ян ван Акен виступив із закликом до уряду Німеччини негайно зупинити імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ). Політик навів дані енергетичної компанії Sefe, заявивши медіагрупі Funke, що лише минулого року федеральна компанія Sefe придбала понад п’ять мільярдів кубічних метрів ЗПГ з Росії. Це означає, що сотні мільйонів євро були влиті в бюджет, яким користується Володимир Путін.

«Німецький уряд тепер повинен вийти з принизливих контрактів з Росією, а Sefe має негайно припинити свій брудний бізнес!», – цитує політика Die Sachsen.

До слова, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль закликав якнайшвидше зупинити імпорт сталі з Росії та розвивати її виробництво всередині ЄС.

Напередодні «сталевого саміту» у відомстві канцлера ФРН Ларс Клінгбайль заявив, що Європа повинна повністю припинити імпорт російської сталі. За його словами, нині російські сталеві сляби, які переробляють у ЄС, залишаються поза санкціями, що суперечить європейській політиці стримування Росії.