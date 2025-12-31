Румунія виділила 50 млн євро на закупівлю американської зброї для України

Уряд Румунії ухвалив рішення приєднатися до ініціативи Purl

Румунія долучилася до ініціативи Purl з постачання американської зброї Україні. Бухарест спрямовує на оборону Києва 50 млн євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку закордонних справ Румунії Оану Цою.

Міністерка повідомила, що фінансування здійснюватиметься в межах затвердженої бюджетної стелі на 2025 рік. За словами дипломатки, участь країни в Purl спрямована на зміцнення оборонних спроможностей України та створення умов для досягнення сталого миру. Внесок в ініціативу розглядається як елемент зміцнення регіональної безпеки та колективної стабільності.

«Уряд Румунії ухвалив рішення приєднатися до держав, які роблять внесок у пропозицію Сполучених Штатів щодо «Переліку пріоритетних закупівель для оборони України» (Purl), із внеском у розмірі 50 млн євро, разом із більшістю європейських союзників та інших держав-однодумців», – зазначила вона.

Глава МЗС Румунії повідомила, що нещодавні контакти у Сполучених Штатах надали додаткового імпульсу зусиллям із досягнення справедливого та міцного миру. Бухарест продовжує брати участь у європейському та союзному діалозі, спрямованому на формування надійних гарантій безпеки для України та всього регіону.

«Румунія робить внесок у європейський і союзний дипломатичний діалог, а також у спільні зусилля, спрямовані на створення значних гарантій безпеки як для України, так і для регіону», – додала урядовиця.

Програма Purl (Prioritized Ukraine Requirements List) була створена для координації постачання озброєння Україні через США і НАТО. Вона передбачає формування списку пріоритетних потреб української армії, після чого партнери виділяють фінансування для закупівлі необхідної зброї, яка постачається через США.

Нагадаємо, Румунія з січня 2026 року стане важливим логістичним центром для НАТО, допомагаючи Україні отримувати військову підтримку. Центр у Румунії працюватиме разом із вже наявним хабом у польському Жешуві, забезпечуючи додаткові можливості для постачання зброї та техніки на східний фронт України, зокрема на Донбас і прибережні райони.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій.