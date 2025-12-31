Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Румунія виділила 50 млн євро на закупівлю американської зброї для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Румунія виділила 50 млн євро на закупівлю американської зброї для України
Участь Бухареста в Purl спрямована на зміцнення оборонних спроможностей України
фото: Міністерство війни США

Уряд Румунії ухвалив рішення приєднатися до ініціативи Purl

Румунія долучилася до ініціативи Purl з постачання американської зброї Україні. Бухарест спрямовує на оборону Києва 50 млн євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку закордонних справ Румунії Оану Цою.

Міністерка повідомила, що фінансування здійснюватиметься в межах затвердженої бюджетної стелі на 2025 рік. За словами дипломатки, участь країни в Purl спрямована на зміцнення оборонних спроможностей України та створення умов для досягнення сталого миру. Внесок в ініціативу розглядається як елемент зміцнення регіональної безпеки та колективної стабільності.

«Уряд Румунії ухвалив рішення приєднатися до держав, які роблять внесок у пропозицію Сполучених Штатів щодо «Переліку пріоритетних закупівель для оборони України» (Purl), із внеском у розмірі 50 млн євро, разом із більшістю європейських союзників та інших держав-однодумців», – зазначила вона.

Глава МЗС Румунії повідомила, що нещодавні контакти у Сполучених Штатах надали додаткового імпульсу зусиллям із досягнення справедливого та міцного миру. Бухарест продовжує брати участь у європейському та союзному діалозі, спрямованому на формування надійних гарантій безпеки для України та всього регіону.

«Румунія робить внесок у європейський і союзний дипломатичний діалог, а також у спільні зусилля, спрямовані на створення значних гарантій безпеки як для України, так і для регіону», – додала урядовиця.

Програма Purl (Prioritized Ukraine Requirements List) була створена для координації постачання озброєння Україні через США і НАТО. Вона передбачає формування списку пріоритетних потреб української армії, після чого партнери виділяють фінансування для закупівлі необхідної зброї, яка постачається через США.

Нагадаємо, Румунія з січня 2026 року стане важливим логістичним центром для НАТО, допомагаючи Україні отримувати військову підтримку. Центр у Румунії працюватиме разом із вже наявним хабом у польському Жешуві, забезпечуючи додаткові можливості для постачання зброї та техніки на східний фронт України, зокрема на Донбас і прибережні райони.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій.

Читайте також:

Теги: Румунія військова допомога фінансування озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе здолати Росію у війні
Зеленський заявив про критичну роль американської допомоги
Вчора, 02:57
Загалом Швеція передала понад 200 млн євро у фонд підтримки української енергетичної системи
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
26 грудня, 17:39
Прем’єр Бельгії Барт де Вевер по центру
Прем'єр Бельгії Вевер побоюється, що Путін звернеться до суду: на вас падає астероїд, а ви переймаєтеся рахунками за комуналку
23 грудня, 12:26
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці
18 грудня, 16:50
Чехія під керівництвом Бабіша не братиме участі у підтримці України
Новий чеський уряд склав присягу під керівництвом Бабіша
15 грудня, 16:34
Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України
Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України
8 грудня, 03:59
Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі
Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі
3 грудня, 19:05
Тимчасові обмеження на пункті «Солотвино – Сігету-Мармацієй» повʼязані ремонтними роботами
На Закарпатті обмежено рух транспорту через один з головних пунктів пропуску. У чому причина
3 грудня, 10:16
В урочистій церемонії запуску проєкту взяли участь міністр економіки Данії Мортен Бьодсков, бургомістр Войєнса Мадс Скау та директор датського підрозділу української компанії Fire Point В’ячеслав Бондарчук
Вперше в історії НАТО. Данія дозволила Україні збудувати військовий завод на своїй території
3 грудня, 05:12

Економіка

Румунія виділила 50 млн євро на закупівлю американської зброї для України
Румунія виділила 50 млн євро на закупівлю американської зброї для України
Російський фондовий ринок падає другий рік поспіль – вперше з 1998 року
Російський фондовий ринок падає другий рік поспіль – вперше з 1998 року
Експорт російського газу до Європи скоротився майже вдвічі
Експорт російського газу до Європи скоротився майже вдвічі
Поставки російської нафти в Індію впали до трирічного мінімуму
Поставки російської нафти в Індію впали до трирічного мінімуму
Болгарія за крок до євро: тіньовий капітал штурмує банки, ціни на житло злетіли
Болгарія за крок до євро: тіньовий капітал штурмує банки, ціни на житло злетіли
Сирія представила деноміновану валюту після падіння режиму Асада
Сирія представила деноміновану валюту після падіння режиму Асада

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua