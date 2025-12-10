Головна Світ Політика
Німеччина розробляє плани захисту повітряного простору

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Німеччина розробляє плани захисту повітряного простору
Німеччина посилює контроль та оборону свого повітряного простору
фото з відкритих джерел

Країна готує протидію можливим атакам

Німеччина розробляє детальні плани оборони свого повітряного простору, включно з трьома рівнями захисту, щоб оперативно реагувати на загрози. Про це повідомив Арндт Шонеманн, голова та головний виконавчий директор DFS Deutsche Flugsicherung, що контролює повітряний простір Німеччини в Euronews.

Як зазначено, Німеччина має один з найбільш завантажених повітряних просторів у світі. Його доведеться закрити в разі нападу на країну або іншого союзника по НАТО.

Шонеманн визнає, що авіакомпанії та аеропорти, як і раніше, не надто серйозно ставляться до можливості такого сценарію.

«Наразі ми працюємо з Міністерством оборони та Міністерством транспорту над каталогом вимог, щоб бути готовими до оборони. Є три рівні захисту. Перший рівень, коли існує тільки загроза. На другому рівні ми маємо аргументи захисту за статтею 5 НАТО, а третій рівень – це захист країни», – вказав він.

За його словами, для кожного з цих трьох випадків розробляють різні критерії та вимоги.

Шонеманн зазначив, що однією з головних проблем для компанії DFS є те, що багато цивільних гравців і операторів не усвідомлюють можливу необхідність тимчасової зміни пріоритетів для забезпечення мобільності військових.

«Авіакомпанії, цивільні авіаперевізники та аеропорти далекі від думки про те, що ми можемо опинитися в ситуації, коли в країні будуть проводитися військові дії. І це те, над чим нам потрібно працювати, щоб вони точно знали, що відбувається в разі закриття повітряного простору тощо», – сказав він.

Наразі DFS проводить інформаційні сесії, щоб пояснити, які заходи можуть бути вжиті. Іншою проблемою є фінансування технологій, необхідних для забезпечення безперебійної роботи.

Нагадаємо, що 27 серпня канцлер Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус оголосили про створення нової Національної ради безпеки Німеччини (NSC), що оптимізує консультації на високому рівні з питань оборони та безпеки. 

Генеральний інспектор Сухопутних військ Німеччини, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг оголосив про масштабні плани модернізації Бундесверу на 2027 рік, які передбачають створення шести нових підрозділів для використання сучасних бойових дронів.

Теги: Німеччина правила безпеки безпека НАТО

