Російський фондовий ринок падає другий рік поспіль – вперше з 1998 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Індекс Московської біржі (MOEX) впав на 4,04%, опустившись до 2766,62 пунктів
фото з відкритих джерел

Загальна динаміка індексу протягом 2025 року відображає зниження попиту на російські активи

У 2025 році російський фондовий ринок завершив рік зі спадом – індекс Московської біржі (MOEX) впав на 4,04%, опустившись до 2766,62 пунктів. Це стало другим роком поспіль, коли індекс демонструє негативну динаміку: у 2024 році падіння становило 6,97%, тоді рік завершився на рівні 2883,04 пунктів, пише «Главком».

Подібна двоетапна негативна серія востаннє спостерігалася ще у 1997-1998 роках, під час фінансової кризи. Зараз же ринок стикається з тиском санкцій, втратою інвесторів і нестабільністю в енергетичному секторі.

Згідно з даними ресурсу TradingEconomics, загальна динаміка індексу протягом 2025 року відображає зниження попиту на російські активи. Аналітики зазначають, що відсутність інвестицій, втрата зв’язків з міжнародними ринками та загальне погіршення економічного клімату в РФ стали основними факторами падіння.

Нагадаємо, високі процентні ставки і гальмування економіки призвели до першого за п'ять років падіння інвестицій у РФ. У III кварталі вони скоротилися на 3,1%. Останній раз таке було в III кварталі 2020 року, коли падіння інвестицій склало 5%. 

Як повідомлялося, російський бізнес опинився під тиском фінансової нестабільності: компанії масово скорочують витрати, зупиняють інвестиційні проєкти. За інформацією СЗРУ, російська економіка входить у фазу затяжного спаду. За підсумками третього кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, зниження попиту та нестача оборотних коштів.

