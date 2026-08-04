У США з'явився довгоочікуваний пасажирський Boeing (відео)

Літак Boeing 737 MAX 7 приземляється під час оціночного польоту на аеродромі Boeing Field у Сіетлі, штат Вашингтон, США, 30 вересня 2020 року

Першим перевізником, який використовуватиме нову модель, стане авіакомпанія Southwest Airlines

Після майже десятирічної сертифікації американський авіавиробник Boeing отримав дозвіл розпочати поставки літака 737 MAX 7 авіакомпаніям. Рішення ухвалило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

FAA повідомило, що сертифікацію літака було завершено після багаторічних випробувань, доопрацювання конструкції та детального аналізу його систем безпеки. Регулятор зазначив, що Boeing усунула технічні проблеми, які затримували отримання дозволу.

Однією з причин тривалої сертифікації стали дві катастрофи літаків Boeing 737 MAX 8 в Індонезії та Ефіопії у 2018 та 2019 роках, унаслідок яких загинули 346 людей. Після цих аварій FAA переглянуло процедури сертифікації літаків Boeing і посилило контроль за виробником.

Перед отриманням дозволу Boeing зобов'язалася внести низку змін до систем безпеки літака. Зокрема, компанія оновила програмне забезпечення системи керування польотом, удосконалила систему попередження екіпажу в кабіні пілотів та модернізувала систему захисту двигунів від обледеніння, щоб запобігти їх перегріванню.

«Наша команда відданих своїй справі інженерів та експертів з випробувань працювала попри труднощі, тривалу пандемію та перехід до нових процесів сертифікації», – заявила президент і генеральний директор Boeing Commercial Airplanes Стефані Поуп.

У FAA наголосили, що контроль за компанією не припиниться після видачі сертифіката. Інспектори агентства й надалі працюватимуть на виробничих майданчиках Boeing, контролюючи процес виробництва, систему управління безпекою та дотримання стандартів якості.

Очікується, що Boeing 737 MAX 7 використовуватимуть переважно на коротко- та середньомагістральних маршрутах. Одним із найбільших замовників цієї моделі є американська авіакомпанія Southwest Airlines.

Нагадаємо, сімейство літаків Boeing 737 MAX компанія створила як нове покоління своїх найпопулярніших пасажирських літаків. Після двох катастроф моделі MAX 8 польоти літаків цього сімейства тимчасово заборонили в багатьох країнах, а виробник був змушений доопрацювати конструкцію та програмне забезпечення, перш ніж літаки знову почали отримувати дозвіл на експлуатацію.