Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У США з'явився довгоочікуваний пасажирський Boeing (відео)

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
У США з'явився довгоочікуваний пасажирський Boeing (відео)
Літак Boeing 737 MAX 7 приземляється під час оціночного польоту на аеродромі Boeing Field у Сіетлі, штат Вашингтон, США, 30 вересня 2020 року
Фото: Reuters

Першим перевізником, який використовуватиме нову модель, стане авіакомпанія Southwest Airlines

Після майже десятирічної сертифікації американський авіавиробник Boeing отримав дозвіл розпочати поставки літака 737 MAX 7 авіакомпаніям. Рішення ухвалило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

FAA повідомило, що сертифікацію літака було завершено після багаторічних випробувань, доопрацювання конструкції та детального аналізу його систем безпеки. Регулятор зазначив, що Boeing усунула технічні проблеми, які затримували отримання дозволу.

Однією з причин тривалої сертифікації стали дві катастрофи літаків Boeing 737 MAX 8 в Індонезії та Ефіопії у 2018 та 2019 роках, унаслідок яких загинули 346 людей. Після цих аварій FAA переглянуло процедури сертифікації літаків Boeing і посилило контроль за виробником.

Перед отриманням дозволу Boeing зобов'язалася внести низку змін до систем безпеки літака. Зокрема, компанія оновила програмне забезпечення системи керування польотом, удосконалила систему попередження екіпажу в кабіні пілотів та модернізувала систему захисту двигунів від обледеніння, щоб запобігти їх перегріванню.

«Наша команда відданих своїй справі інженерів та експертів з випробувань працювала попри труднощі, тривалу пандемію та перехід до нових процесів сертифікації», – заявила президент і генеральний директор Boeing Commercial Airplanes Стефані Поуп.

У FAA наголосили, що контроль за компанією не припиниться після видачі сертифіката. Інспектори агентства й надалі працюватимуть на виробничих майданчиках Boeing, контролюючи процес виробництва, систему управління безпекою та дотримання стандартів якості.

Очікується, що Boeing 737 MAX 7 використовуватимуть переважно на коротко- та середньомагістральних маршрутах. Одним із найбільших замовників цієї моделі є американська авіакомпанія Southwest Airlines.

Нагадаємо, сімейство літаків Boeing 737 MAX компанія створила як нове покоління своїх найпопулярніших пасажирських літаків. Після двох катастроф моделі MAX 8 польоти літаків цього сімейства тимчасово заборонили в багатьох країнах, а виробник був змушений доопрацювати конструкцію та програмне забезпечення, перш ніж літаки знову почали отримувати дозвіл на експлуатацію.

Теги: літак Boeing авіаперевезення США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

У США з'явився довгоочікуваний пасажирський Boeing (відео)
У США з'явився довгоочікуваний пасажирський Boeing (відео)
Російський бізнес почав масово закриватися: Сбербанк назвав причину
Російський бізнес почав масово закриватися: Сбербанк назвав причину
Проблеми Wildberries переросли в кризу для банків РФ
Проблеми Wildberries переросли в кризу для банків РФ
Українські дрони обвалили імпорт товарів з Китаю до Росії
Українські дрони обвалили імпорт товарів з Китаю до Росії
Засуха в Європі: Дунай у Сербії опинився під загрозою повного зупинення судноплавства
Засуха в Європі: Дунай у Сербії опинився під загрозою повного зупинення судноплавства
Генштаб розкрив подробиці атак по аеродрому Енгельс та інших об'єктах росіян
Генштаб розкрив подробиці атак по аеродрому Енгельс та інших об'єктах росіян

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
43K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua