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Засуха в Європі: Дунай у Сербії опинився під загрозою повного зупинення судноплавства

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Засуха в Європі: Дунай у Сербії опинився під загрозою повного зупинення судноплавства
Пропускна здатність вантажних перевезень критично скоротилася
Фото з відкритих джерел

Через критичне обміління Дунаю в Сербії зупиняють пасажирські та обмежують вантажні перевезення

Вантажне та пасажирське судноплавство на Дунаї опинилося під загрозою через стрімке обміління річки, яке перевищило навіть історичні показники початку XX століття. Про це повідломляє «Главком» з посиланням на RTV.

На території Сербії річка опинилася на межі втрати судноплавності, через що в країні вже повністю призупинили пасажирські перевезення.

Найбільш критична ситуація склалася на ділянках поблизу Богоєво, Бездана, Апатину, Нового Саду та Прахово, а також на річці Сава в районах Шабаца, Мрдженоваца й Камічака. Через суттєве зниження рівня води судноплавні компанії вже починають призупиняти або суттєво обмежувати свій рух із міркувань безпеки.

Про загрозу для комерційного флоту попередив капітан річкового судноплавства Сербії Владіца Здравкович. За його словами, судноплавна галузь опинилася під загрозою, а пропускна здатність вантажних перевезень критично скоротилася.

«Ми вже перевищили історичний максимум 1909 року, і за деякими прогнозами рівень води в Дунаї продовжуватиме знижуватися, що значно ускладнює судноплавство. З неофіційних джерел нам стало відомо, що компанія «Югославське річкове судноплавство» призупинила судноплавство, що є дуже відповідальним кроком з міркувань безпеки», – заявив Здравкович.

Він зазначив, що компанії на Белградському водному шляху все ще здійснюють судноплавство, оскільки, як додав він, глибина Сави та Дунаю в цій ділянці це дозволяє, але все, що знаходиться далі, є ризикованим.

Через зменшення осадки суден з стандартних двох метрів до 1,2 метра, місткість барж скоротилася практично втричі – з 1600 тонн до 400–500 тонн. Таке вимушене недовантаження призводить до зростання собівартості транспортування, що потенційно може спровокувати підвищення цін на товари.

За словами експертів, альтернативні види транспорту, як-от автомобільний та залізничний, є значно дорожчими за річковий. Попри це, влада закликає громадян не піддаватися паніці, а також раціонально використовувати питну воду та електроенергію, аби полегшити наслідки засухи.

Нагадаємо, румунська влада через критичне зниження рівня води в Дунаї Румунія прийняла рішення провести контрольовані вибухові роботи у рукаві Бала. Операція мала забезпечити достатній приплив води для безперебійної роботи атомної електростанції «Чернаводе».

До слова, Угорщина вперше за понад 40 років повністю зупиняє роботу своєї єдиної атомної електростанції «Пакш» через рекордне обміління Дунаю, вода якого використовується для охолодження реакторів.

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Теги: Сербія корабель Дунай перевезення засуха

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