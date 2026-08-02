Генштаб розкрив подробиці атак по аеродрому Енгельс та інших об'єктах росіян

На всіх об'єктах зафіксовано влучання та пожежі

У ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці військових та логістичних об'єктів на території Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На території Саратовського НПЗ зафіксовано влучання та пожежу. Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів Поволжя з потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує потреби військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

Також повідомляється про влучання по аеродрому «Енгельс» у Саратовській області, після якого на території об'єкта виникла пожежа. Цей аеродром є однією з ключових баз стратегічної авіації Росії, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які використовуються для ракетних ударів по Україні.

Крім того, Сили оборони заявили про ураження нафтобази «Людиновська» в Калузькій області, яка використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів для російської армії.

Також під удар потрапило місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу Навлі в Брянській області.

Окремо Генштаб повідомив, що 1 серпня українські військові уразили пункти управління безпілотниками противника в районах Ольхожемчугова Курської області РФ, Берестка Донецької області, Січневого Дніпропетровської області та Яблукового Запорізької області.

Нагадаємо, зранку 2 серпня українські дрони атакували великий логістичний комплекс компанії Wildberries у селищі Новосемейкино Самарської області РФ. На кадрах, поширених росіянами у мережі, було видно густий стовп чорного диму. Командувач Сил безпілотних систем підтвердив ураження і порадив росіянам «призвичаюватися» до подібних атак, якщо вони не здатні «зносити своїх демонів».