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Проблеми Wildberries переросли в кризу для банків РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Проблеми Wildberries переросли в кризу для банків РФ
Збитки від знищених товарів уже оцінюють приблизно у 500 млрд рублів
фото ілюстративне

Найбільший ризик – на балансі ВТБ, де може бути до 600 млрд рублів кредитів компанії

Пожежі на складах Wildberries стали ще одним ударом по фінансовій системі РФ, яка вже стикається зі зростанням проблемних кредитів, відтоком грошей із банків і дефіцитом ліквідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Скільки винен Wildberries банкам

Борги Wildberries перед російськими банками оцінюють у 1,3 трлн рублів. Найбільша частина цієї суми припадає на ВТБ – другий за розміром банк РФ: за оцінками, на його балансі може перебувати 500–600 млрд рублів кредитів маркетплейсу. Для банку це новий великий ризик на тлі вже накопичених проблем із якістю кредитного портфеля.

Чому ризик ширший, ніж один ВТБ

Проблема не обмежується ВТБ. Борги Wildberries пов'язані не лише із самим маркетплейсом, а й із тисячами продавців, які працюють через платформу, – значна частина їхніх зобов'язань це короткострокові кредити. Збитки від знищених товарів уже оцінюють приблизно у 500 млрд рублів. Якщо частина продавців не зможе виконувати зобов'язання, банки РФ отримають нову хвилю проблемних позичальників.

Банківська система РФ і без того під тиском

За перші два тижні липня відтік готівки з російських банків сягнув 500 млрд рублів – удвічі більше, ніж за весь червень. Дефіцит ліквідності наближається до 2,5 трлн рублів. Ця ситуація – наслідок моделі, яку Кремль роками будував навколо державного контролю, пільгового кредитування та підтримки наближеного до влади бізнесу. Тепер накопичені ризики повертаються до банківської системи у вигляді проблемних активів.

Чи може Кремль просто залити проблему грошима

Можливості для цього обмежені: дефіцит федерального бюджету РФ уже становить близько 6 трлн рублів, а 24 липня Центробанк РФ підвищив прогноз до 8 трлн. Банки, які ще донедавна купували державні облігації, тепер самі можуть потребувати підтримки з бюджету.

Перед владою РФ залишається вибір без хороших варіантів. Або допустити нову хвилю банкрутств, яка покаже слабкість створеної системи, або знову вливати гроші в економіку через емісію рубля. У другому випадку наслідки чергових прорахунків Кремля переклaдуть на населення через інфляцію та падіння купівельної спроможності.

Нагадаємо, про фінансові наслідки ударів по Wildberries вже попереджав і найбільший банк РФ – «Сбербанк» визнав загрозу дефолтів через українські удари за кредитами онлайн-рітейлерів та їхніх постачальників. До слова, лише за останні тижні українські дрони вивели з ладу склади компанії на відстані до 1400 км від України.

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Теги: Wildberries населення гроші банк росія

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