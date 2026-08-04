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Українські дрони обвалили імпорт товарів з Китаю до Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українські дрони обвалили імпорт товарів з Китаю до Росії
Через атаки безпілотників і безекіпажних катерів ситуація на маршруті стала непередбачуваною
фото з відкритих джерел

У липні кількість рейсів великих суден із Новоросійська впала на 38%

Атаки українських дронів і безекіпажних катерів ускладнили доставку товарів з Китаю до Росії через Чорне море – представники логістичних та зовнішньоторговельних компаній попереджають про величезні затримки на маршруті Китай–Новоросійськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«На маршруті Китай–Новоросійськ зараз усе складно, затримки величезні», – розповів один з імпортерів виданню. За словами трьох його колег-експедиторів, зараз цей маршрут краще не використовувати: через атаки безпілотників і безекіпажних катерів ситуація там стала непередбачуваною.

Чому ситуація загострилася саме зараз

Напружена обстановка в регіоні тримається з березня, але зараз загострилася до краю, кажуть співрозмовники видання. Раніше атаки велися переважно на сухогрузи із зерном і танкери з нафтопродуктами, наприкінці липня під удар потрапив контейнеровоз з імпортними вантажами. Нагадаємо, у ніч на 1 серпня внаслідок атаки морських дронів за 130 миль від Новоросійська в Чорному морі затонув контейнеровоз «Яніна» компанії Fesco – весь екіпаж врятували, але вантаж загинув.

Наскільки впав вантажообіг порту

Новоросійськ – передусім експортний порт, і ще навесні він претендував на статус головних експортних воріт Росії, однак забезпечує і значну частку імпорту. Далекосхідні порти перевантажені, тому товари з Китаю везуть саме таким довгим маршрутом: через Новоросійськ проходило до 30% імпортних контейнерних вантажів до Росії, оцінює керівник великої логістичної компанії.

Стеження за суднографіком показує, що кількість рейсів великих суден із Новоросійська в липні знизилася на 38% порівняно з червнем, зокрема танкерів – на 50%, зернових балкерів – на 46%. Заходи інших вантажних суден у порт скоротилися на 23%.

«Але тепер ситуація погіршиться, бо контейнеровози теж стали ціллю», – побоюється топменеджер великої логістичної компанії. Власник експедиторської компанії додає, що бажаючих іти на такий ризик стане явно менше, хоча суттєвих затримок у порту до червня не було й логістика лишалася стабільною – на відміну від перевантаженого Далекого Сходу.

Нагадаємо, у липні Росія вже тимчасово забороняла нічний рух суден у порту Новоросійська через атаки дронів.

Що загрожує зерновому експорту

Про масштаб ризику свідчать проблеми з вивезенням вантажів із Новоросійська цьогоріч. За оцінкою Союзу експортерів і виробників зерна, через атаки в Азово-Чорноморському регіоні Росія цього сезону може недопоставити на експорт до 30–35 млн тонн пшениці – тоді як аналітики прогнозували загальний експорт на рівні 44–45 млн т. Загальний експорт зернових з Росії за минулий сезон (липень 2025 – червень 2026 р.) перевищив 61 млн т.

«Систематичні атаки, що почалися в липні, здатні найближчим часом призвести до повного блокування експортних коридорів Чорноморського басейну», – йшлося в заяві союзу.

Новоросійськ у цифрах

У 2025 році Новоросійськ обробив 168 млн т вантажів – на 29% більше, ніж найближчий порт-конкурент Усть-Луга в Ленінградській області (130 млн тонн), і вдвічі більше, ніж тихоокеанський порт «Восточний», зазначала директорка філії компанії «ТрансГІД» у Новоросійську Діана Шевцова. Через Новоросійськ проходила кожна п'ята тонна російського морського експорту – нафта Urals і казахстанська суміш CPC Blend, пшениця для єгипетських елеваторів, контейнери з добривами та металами для ринків Азії й Африки.

Наразі в порту будують термінал за 120,7 млрд руб., Каспійський трубопровідний консорціум планує перевалити рекордні 72 млн тонн нафти через місцевий причальний комплекс, а контейнерний оборот уперше перевищив 1,1 млн ДФЕ. За словами Шевцової, за цими цифрами стоять три чинники – переорієнтація російського експорту з Балтики на південні маршрути, розворот до азіатських ринків і масштабні інвестиції в інфраструктуру.

Нагадаємо, українські сили безпілотних систем регулярно атакують логістичну інфраструктуру Росії – раніше дрони уразили один із найбільших логістичних вузлів РФ у Московській області, порушивши ланцюги постачання для великого бізнесу й маркетплейсів.

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Теги: нафта росія Чорне море інвестиції експорт імпорт пшениця блокування

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