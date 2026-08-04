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Російський бізнес почав масово закриватися: Сбербанк назвав причину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський бізнес почав масово закриватися: Сбербанк назвав причину
Сбербанк визнав погіршення ситуації для бізнесу в Росії
фото: news.finance.ua

Аналітики заявили, що дедалі більше компаній добровільно припиняють діяльність на тлі уповільнення економіки та зростання податкового навантаження

Російські підприємства дедалі частіше припиняють діяльність не через формальні причини, а через економічні труднощі. Такий висновок зробив Центр макроекономічних досліджень Сбербанку РФ, який зафіксував різке зростання добровільних закриттів бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Динаміка реєстрації та ліквідації бізнесу

За даними аналітиків, у попередні роки кількість ліквідованих компаній також перевищувала кількість нових реєстрацій. Проте понад 80% таких випадків були пов'язані з очищенням державного реєстру від недіючих юридичних осіб або компаній із недостовірними даними. Найактивніше така кампанія проводилася у 2018-2020 та 2023-2024 роках після запровадження нових цифрових інструментів податкового контролю.

Цього року ситуація змінилася. Кількість ліквідацій, пов'язаних із реальними рішеннями власників, зросла приблизно з 5 тис. до 12-15 тис. щомісяця. Основний внесок забезпечили добровільні закриття підприємств малого та середнього бізнесу, а також реорганізації та ліквідації поза процедурою банкрутства.

За січень–травень у Росії зареєстрували лише 62 тис. нових компаній проти 80 тис. за аналогічний період минулого року. У травні на кожну тисячу діючих підприємств припадало 4,3 нові реєстрації та 5,5 закриття з економічних причин.

Найбільше скорочення кількості компаній зафіксували у сфері торгівлі, будівництва та обробної промисловості, де переважає малий і середній бізнес.

Причини скорочення кількості компаній

Експерти пов'язують цю тенденцію з різким уповільненням економічного зростання. Якщо у 2023–2024 роках ВВП Росії збільшувався більш ніж на 4%, то торік темпи сповільнилися до близько 1%, а цього року економіка, за оцінками аналітиків, майже перестала зростати. У більшості цивільних галузей уже тривалий час спостерігаються стагнація або спад.

Додатковий тиск на підприємства чинить скорочення державної підтримки. Якщо на початку повномасштабної війни влада активно підтримувала бізнес, то тепер через дефіцит бюджету намагається скоротити видатки та збільшити податкові надходження.

У зв'язку з цим протягом двох років поспіль у Росії підвищували податки. Із 2025 року збільшили податок на прибуток і ПДФО, а цього року підвищили ПДВ. Крім того, поріг річної виручки, до якого підприємства звільнялися від сплати ПДВ, був послідовно знижений із 450 млн рублів до 60 млн, а згодом – до 20 млн рублів. За оцінками аналітиків, майже третина представників малого бізнесу вже розглядає можливість закриття або продажу своїх компаній.

Нагадаємо, раніше голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що регулятор заклав у свій прогноз первинний структурний дефіцит бюджету на рівні 2% ВВП. За оцінкою Центробанку, загальний дефіцит російського бюджету може зрости приблизно до 3,6% ВВП, що стане найвищим показником із 2020 року.

Теги: росія економіка бізнес

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