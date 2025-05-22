У Китаї знайдено всесвітній склад вкрадених iPhone

Вежу Feiyang Times, що розташована в районі Хуацянбей міста Шеньчжень називають «будинком украдених iPhone»

Розслідування газети Financial Times свідчить, що значна частина смартфонів Apple, викрадених у різних куточках світу, зрештою потрапляє в єдину будівлю в Китаї. Про це пише «Главком».

Журналісти назвали будівлю всесвітнім «будинком украдених iPhone». Цією неофіційною назвою набула нічим, на перший погляд, не примітна вежа Feiyang Times, розташована в районі Хуацянбей міста Шеньчжень. За даними видання, саме тут розташований ключовий хаб глобальної мережі постачання краденої техніки Apple.

Як приклад, видання наводить випадок лондонського підприємця Сема Амрані, чий iPhone 15 Pro був вирваний з рук двома зловмисниками на електровелосипедах. Використовуючи функцію Apple «Локатор» (Find My), він зміг відстежити шлях свого гаджета завдовжки майже 10 тис. км, який пристрій пройшов за дуже короткий час. Програма показала, що незабаром після крадіжки апарат опинився в одній із підпільних лондонських майстерень з ремонту мобільних телефонів. Потім смартфон побував за декількома адресами у британській столиці, а вже через тиждень «сплив» у Гонконгу, звідки швидко був доставлений до Шеньчженя. Свою «подорож» пристрій завершив саме у будівлі Feiyang Times.

Це місце широко відоме як центр для ремонту iPhone, однак Financial Times стверджує, що воно є найбільшим ринком для вкрадених пристроїв. Четвертий поверх будівлі спеціалізується на реалізації вживаних iPhone з Європи та США. Багато з цих апаратів поширюються абсолютно легально – це пристрої, повернуті до магазинів користувачами при покупці нової моделі. Водночас будівля є популярним місцем зустрічі представників різних спільнот у соціальних мережах, які займаються купівлею-продажем краденої електроніки.

Викрадені гаджети, навіть заблоковані, не такі цінні, як «чисті» пристрої, але завжди знаходять покупців, які готові придбати ті чи інші компоненти. За даними Financial Times, річний оборот на підпільному ринку вкрадених смартфонів у Лондоні становить $65,5 млн.

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