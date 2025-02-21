Путін наказав уряду готуватися до повернення західних компаній – FT

Путін хоче відплатити за санкції західним компаніям, які повертаються на ринок РФ

Майже п'ять сотень іноземних компаній залишили російський ринок

Російський диктатор Володимир Путін наказав своєму Кабінету міністрів підготуватися до повернення західних компаній на російський ринок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Глава Кремля заявив, що хоче, аби російські компанії мали «певні переваги» перед тими, що повертаються на ринок, як відплату за західні санкції.

Як зазначає газета, Росія готова прийняти західні компанії, які покинули ринок у знак протесту проти війни в Україні та політики Кремля. За даними KSE, 472 іноземні компанії залишили російський ринок, а ще 1360 скоротили свою присутність у країні.

Голова російського Фонду національного добробуту Кирило Дмитрієв, який допоміг організувати переговори РФ та США, стверджує, що американські компанії втратили $324 млрд через вихід з Росії.

Київська школа економіки стверджує, що американські компанії мали лише $52 млрд активів у Росії, тоді як американські компанії, які пішли, згенерували лише $36 млрд у період з 2021 по 2023 рік.

Водночас перший віцепрем'єр-міністр Денис Мантуров сказав, що детальні дискусії малоймовірні, поки західні країни не скасують санкції.

Нагадаємо, модний бренд Gucci офіційно зареєстрував торгову марку в Федеральній службі з інтелектуальної власності. Заявку було подано ще у 2023 році, однак дата держреєстрації – 18 лютого 2025 року. Guccio Gucci отримала права на товарний знак у Росії до 2033 року.

Реєстрація охоплює широкий спектр товарів відповідно до міжнародної класифікації (МКТП). Це дозволяє бренду реалізовувати сумки, сукні, жіночий та дитячий одяг, спідню білизну, купальники, взуття та головні убори. Також під маркою Gucci можуть продаватися спортивні товари, зокрема лижі та дошки для серфінгу, м'які іграшки, ювелірні вироби, посуд і кухонний інвентар.

До слова, у середу, 12 лютого, російський ринок акцій пішов угору на вечірніх торгах на тлі новин про те, що президент США Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, у січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності в РФ.