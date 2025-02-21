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США не визначились, чи підтримають в ООН резолюцію щодо засудження агресії Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
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США не визначились, чи підтримають в ООН резолюцію щодо засудження агресії Росії
США ще не вирішили, чи підтримають в ООН резолюцію із засудженням вторгнення РФ до України
фото: Конгрес США

Координатор постійної місії США в ООН сказав, що вони чекають інструкцій з Вашингтону

Сполучені Штати Америки ще не ухвалили рішення щодо того, чи буде підтримано в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос Америки».

Політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі відповідаючи на запитання, чи США стануть співавторами резолюції, сказав: «Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення».

«Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому, сподіваюся, вони скоро прийдуть», – відповів Келлі на запитання про те, чи США голосуватимуть на підтримку цієї резолюції.

Раніше повідомлялось, що США відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН до третіх роковин війни в Україні. Газета Financial Times писала, що Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

Журналісти наголошують, що американські посадовці останнім часом стали називати війну в Україні «українським конфліктом». Зокрема, про це двічі заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було «неправильним і небезпечним».

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Теги: росія ООН агресія США

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