Зеленський придбав будинок Гітлера за $14,2 млн? ЦПД попереджає про фейк

Російські пропагандисти поширили фейк через буцімто німецьке видання

Інформація про купівлю президентом України Володимиром Зеленським будинку Адольфа Гітлера за $14,2 млн – черговий фейк російської пропагандистів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Пропагандисти поширили фейк через буцімто німецьке видання. ЦПД зауважує, що опублікована стаття не містить жодних реальних доказів такої події, зокрема офіційних реєстрів, договорів чи публічних даних, які б її підтверджували.

Крім того, у матеріалі немає ні дати, ні автора публікації, що є типовою ознакою дезінформаційного вкиду. Сайт, який використовують як першоджерело новини, також не містить контактів редакторів, а вказані імена – вигадані.

«Подібні фейки ворог регулярно поширює з метою дискредитації глави Української держави та його родини», – наголошує ЦПД.

Раніше ворог поширював фейк про нібито покупку президентом Володимиром Зеленським «вілли з підземним бункером» за €17 млн на «острові мільярдерів» Сен-Бартельмі.

Нагадаємо, українцям почали надходити повідомлення нібито від «Офісу президента України», в яких розповідається про «припинення вогню» та «передачу країні-агресору частини територій». Насправді поширювані повідомлення – фейк російської ІПСО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави