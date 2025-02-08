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Путін збільшує армію на 100 тисяч солдатів. Зеленський пояснив, до чого готується російський диктатор

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Путін збільшує армію на 100 тисяч солдатів. Зеленський пояснив, до чого готується російський диктатор
Зеленський заявив, що країнам Європи доведеться зміцнювати оборону
фото: Офіс президента

Президент: «Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас»

Росіяни створюють нові дивізії та розвивають нові військові виробництва. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології – технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології. Про це у вечірньому зверненні 8 лютого сказав президент України Володимир Зеленський.

«І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати й повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація», – сказав Зеленський.

«Ми повинні разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і мета у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного», – додав президент.

Раніше Зеленський розповів про контакти з командою Трампа. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про готовність зустрітися Зеленським. За словами Трампа, переговори ймовірно відбудуться у Вашингтоні.

«Я, напевно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня», – уточнив американський лідер.

Також президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Глава України підкреслив, що ЗСУ впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. Келлог зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати до моменту, коли він зможе представити план, але запевнив –  «це станеться зовсім не наступного тижня».

Крім того, стало відомо, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним.

До слова, українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.

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Теги: путін Дональд Трамп Саудівська Аравія військові посольство технології Володимир Зеленський президент Москва переговори Кіт Келлог

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