«Диктатор – це Путін». Одна з найвпливовіших американських газет гучно заперечила Трампу
New York Post є улюбленою газетою Дональда Трампа
Американська консервативна газета The New York Post, яку полюбляє читати президент США Дональд Трамп, оприлюднила обкладинку із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання.
Номер The New York Post за 21 лютого вийшов із великим портретом Володимира Путіна на першій шпальті та заголовком: «Президент Трамп: Це диктатор і 10 фактів про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик».
Автор колонки Дуглас Мюррей визначив 10 фактів для «прозріння» Дональда Трампа. Так, Мюррей зауважує, що Трамп абсолютно правий, що війна «ніколи не мала починатися», але підкреслює, що війну почав Путін, а не Зеленський.
«Путін править Росією залізним кулаком Комітету державної безпеки відтоді, як прийшов до влади у 1999 році. Він безжально придушив незалежні ЗМІ, поклав край вільним і чесним виборам, розгромив громадянське суспільство і вбивав своїх політичних опонентів. І не лише в Росії, але й по всьому світу. Люди, які живуть в Росії і висловлюють будь-яку опозицію до війни, опиняються у в'язницях», – йдеться у матеріалі.
Як наголошує автор, Зеленський не є диктатором, а всього лише політиком, що переміг на чесних президентських виборах у 2019 році.
«Його рейтинг схвалення становить 57%, а не 4%, про які заявляв Трамп. На відміну від Росії, в Україні є активні незалежні засоби масової інформації, які притягують уряд до відповідальності – попри твердження про протилежне з боку інтернет-тролів і російських ботів», – наголошено у публікації.
Журналіст підкреслив, що Путін не виграв жодних вільних і чесних виборів у своєму житті, оскільки не проводить їх.
Варто зазначити, у 2017 році стало відомо, що New York Post є улюбленою газетою Дональда Трампа, який підтримує часті контакти з її власником Рупертом Мердоком.
Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».
Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.
До слова, The Hill опублікувало дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження.
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