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«Диктатор – це Путін». Одна з найвпливовіших американських газет гучно заперечила Трампу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Диктатор – це Путін». Одна з найвпливовіших американських газет гучно заперечила Трампу
Автор колонки заявив, що Путін не виграв жодних чесних виборів у своєму житті
скріншот

New York Post є улюбленою газетою Дональда Трампа

Американська консервативна газета The New York Post, яку полюбляє читати президент США Дональд Трамп, оприлюднила обкладинку із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання.

Номер The New York Post за 21 лютого вийшов із великим портретом Володимира Путіна на першій шпальті та заголовком: «Президент Трамп: Це диктатор і 10 фактів про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик».

Газета опублікувала обличчя Путіна на першій шпальті
Газета опублікувала обличчя Путіна на першій шпальті
фото: The New York Post

Автор колонки Дуглас Мюррей визначив 10 фактів для «прозріння» Дональда Трампа. Так, Мюррей зауважує, що Трамп абсолютно правий, що війна «ніколи не мала починатися», але підкреслює, що війну почав Путін, а не Зеленський.

«Путін править Росією залізним кулаком Комітету державної безпеки відтоді, як прийшов до влади у 1999 році. Він безжально придушив незалежні ЗМІ, поклав край вільним і чесним виборам, розгромив громадянське суспільство і вбивав своїх політичних опонентів. І не лише в Росії, але й по всьому світу. Люди, які живуть в Росії і висловлюють будь-яку опозицію до війни, опиняються у в'язницях», – йдеться у матеріалі.

Як наголошує автор, Зеленський не є диктатором, а всього лише політиком, що переміг на чесних президентських виборах у 2019 році.

«Його рейтинг схвалення становить 57%, а не 4%, про які заявляв Трамп. На відміну від Росії, в Україні є активні незалежні засоби масової інформації, які притягують уряд до відповідальності – попри твердження про протилежне з боку інтернет-тролів і російських ботів», – наголошено у публікації.

Журналіст підкреслив, що Путін не виграв жодних вільних і чесних виборів у своєму житті, оскільки не проводить їх.

Варто зазначити, у 2017 році стало відомо, що New York Post є улюбленою газетою Дональда Трампа, який підтримує часті контакти з її власником Рупертом Мердоком.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.

До слова, The Hill опублікувало дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження.

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Теги: США путін Дональд Трамп Володимир Зеленський президент

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