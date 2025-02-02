Хто стоїть за підривами ТЦК? Відповідь Центру протидії дезінформації
Коваленко повідомив, хто намагається дестабілізувати мобілізаційні процеси в Україні
Російські спецслужби стоять за організацією вибухів в українських ТЦК. Водночас активізувалася інформаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію мобілізаційних процесів в Україні. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.
«Операції проти військових, а також з підривами ТЦК курують структури ГРУ РФ та ФСБ РФ. Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року», – йдеться у заяві очільника ЦПД.
Нагадаємо, що біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Він стався близько 18:40. У поліції зазначили, що наразі проводять слідчі дії.
Раніше у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. За інформацією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.
До слова, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомий здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
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