Італійський бренд Gucci зареєстрував торгову марку в Росії

Заявку на товарний знак було подано ще позаминулого року

Guccio Gucci отримала права на товарний знак у Росії до 2033 року

Модний бренд Gucci офіційно зареєстрував торгову марку в Федеральній службі з інтелектуальної власності. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Заявку було подано ще у 2023 році, однак дата держреєстрації – 18 лютого 2025 року. Guccio Gucci отримала права на товарний знак у Росії до 2033 року.

Реєстрація охоплює широкий спектр товарів відповідно до міжнародної класифікації (МКТП). Це дозволяє бренду реалізовувати сумки, сукні, жіночий та дитячий одяг, спідню білизну, купальники, взуття та головні убори. Також під маркою Gucci можуть продаватися спортивні товари, зокрема лижі та дошки для серфінгу, м'які іграшки, ювелірні вироби, посуд і кухонний інвентар.

Товарний знак також дає компанії право займатися рекламною діяльністю, створювати кулінарні скульптури та відкривати заклади громадського харчування.

Нагадаємо, у середу, 12 лютого, російський ринок акцій пішов угору на вечірніх торгах на тлі новин про те, що президент США Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, у січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності в РФ.

До слова, італійський модний дім Gucci звинуватили у пропаганді педофілії – приводом стала рекламна кампанія колекції HA HA HA за участю музиканта Гаррі Стайлса, де він знявся у футболці із зображенням рожевого ведмедика та позує поряд із дитячим матрацом.