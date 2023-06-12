Пакистан отримав перший в історії вантаж російської нафти – ЗМІ

Про укладення угоди було повідомлено у квітні

Пакистан нині переживає платіжну кризу й перебуває під загрозою дефолту

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у неділю заявив, що перший вантаж російської нафти, яка постачатиметься зі знижкою відповідно до нової угоди між Ісламабадом і Москвою, прибув до Карачі. Про це передає Reuters.

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«Радий повідомити, що перший вантаж російської нафти зі знижкою прибув до Карачі, і завтра розпочнеться її відвантаження, – написав Шаріф у Твіттері. – Це перший в історії вантаж російської нафти до Пакистану й початок нових відносин між Пакистаном і Російською Федерацією».

Про укладення угоди було повідомлено у квітні.

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Очікується, що імпорт нафти в країну досягне 100 тис. барелів на день.

Пакистан нині переживає платіжну кризу й перебуває під загрозою дефолту. Як здійснюватиметься оплата, поки що незрозуміло, але припускають, що це може бути бартерний обмін.

Росія намагається нарощувати продажі нафти до Китаю та Індії, втративши західні ринки через санкції.

Раніше повідомлялося, що наступного року РФ знову скоротить видобуток нафти.

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Економіка Росії значно постраждала через санкції: впали нафтові та газові доходи. Країна-агресорка зазнала значного бюджетного дефіциту, однак їй все ж вдається перекривати цю недостачу.