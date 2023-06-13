Росія хоче відновити контроль над Молдовою: глава МВС назвала ризики для України

Небезпека від РФ зберігається не тільки для Молдови, а й для всього європейського континенту

Росія прагне відновити свій вплив у Молдові, аби використовувати країну у війні проти України. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко, повідомляє NewsMaker.

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За її словами, небезпека зберігається не тільки для Молдови, а й для всього європейського континенту.

«Ми розуміємо, що Росія хоче відновити вплив у цьому регіоні, тому що географічне положення Молдови – потенційно важливий плацдарм для РФ щодо ЄС. Контроль над Молдовою означає додаткову вразливість для України», – зазначила глава МВС.

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Вона додала, що можливий контроль Росії над Молдовою дасть змогу з одного боку отримати прямий доступ до Чорного моря, а з іншого – отримати контроль над переміщенням товарів Дунаєм.

Також, на думку міністерки, це означало б «додаткові можливості для шантажу» та активізації сил у придністровському регіоні.

Ревенко підкреслила, що сьогодні Росія веде в Молдові гібридну війну. Це проявляється в маніпулюванні населенням, його радикальному настрої та різних немирних демонстраціях, а також у новинах і фейках.

Тим часом, Україна та Молдова побудують прикордонний міст через Дністер. Раніше повідомлялося, що Молдова допоможе подолати наслідки підриву Каховської ГЕС.