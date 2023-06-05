Наступного року РФ знову скоротить видобуток нафти

Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено ОПЕК

ОПЕК+ намагається зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку

Російська квота видобутку нафти в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ у 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу. Це випливає з рішень, ухвалених на зустрічі представників країн ОПЕК+ у Відні 4 червня, повідомляє російська служба Радіо Свободи.

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При цьому, за словами російського віце-прем'єра Олександра Новака, Росія не відмовляється від добровільного зобов'язання видобувати на 500 тисяч барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою.

На 2023 рік квота Росії становить 10,478 млн барелів на добу, в 2024 вона буде знижена до 9,828 млн (а з урахуванням добровільного скорочення - до 9,328 млн).

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При цьому квота Саудівської Аравії, найбільшої країни ОПЕК, на 2024 рік залишилася незмінною – 10,478 млн барелів. Загалом країни ОПЕК+ домовилися знизити наступного року рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу, не враховуючи добровільних зобов'язань щодо скорочення, взятих на себе окремими країнами.

Ціль скорочень – зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку. Саудівська Аравія, щоб досягти зростання цін, на місяць знизить свій рівень видобутку на 1 млн барелів на добу.

На прес-конференції після зустрічі ОПЕК+ Новак заявив, що Росія та Саудівська Аравія не мають жодних розбіжностей.

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що Саудівська Аравія незадоволена діями Росії у сфері видобутку нафти, вважаючи, що Москва не дотримується взятих у рамках ОПЕК+ зобов'язань щодо скорочення обсягів видобутку нафти. В Ер-Ріяді, як стверджувало видання, вважають, що Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено, і це призводить до стагнації нафтових цін, в той час як Саудівська Аравія хотіла б їх підвищення.