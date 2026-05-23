Розвідка фіксує масове зникнення малого бізнесу в РФ

Кількість нових компаній у Росії скоротилася на 26,8%

Економічна політика Кремля та затяжна війна проти України перевели російський сектор малого та середнього підприємництва у режим виживання. Жорстка монетарна політика, податковий тиск та гострий дефіцит кадрів призвели до того, що вже у найближчій перспективі в країні-агресорці може закритися кожне третє мале підприємство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

За даними української розвідки, у першому кварталі 2026 року кількість нових компаній у Росії скоротилася на 26,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому кожен п'ятий російський підприємець оцінює шанси своєї справи на виживання у 30% і нижче.

Бізнес опинився під одночасним тиском кількох руйнівних факторів. Заборгованість покупців і замовників перед підприємцями навесні вперше перевищила астрономічну суму у 8 трлн рублів, що свідчить про загальне фінансове виснаження економіки РФ. За середньої рентабельності малого бізнесу на рівні 10–15%, вартість кредитів підскочила до 25–30% річних. За таких умов будь-яке інвестування у розвиток стає самогубством – підприємцям вигідніше закрити справу і просто покласти гроші на депозит.

Особливо болісно воєнні реалії вдарили по російському аграрному сектору. Рентабельність сільського господарства в РФ впала з долікувальних 23% до 15% у 2025 році. Попри те, що галузь виробила продукції на 10,63 трлн рублів, вона зазнала рекордних збитків, які перевищили 100 млрд рублів. Через це російський ринок щорічно безповоротно залишають 6–7 тис. фермерських господарств.

Додатковим інструментом знищення МСП стала нова податкова реформа Кремля. Запровадження нового порогу ПДВ у 15 млн рублів обігу та звуження патентної системи з 60 до 20 млн рублів на рік позбавили підприємців легального простору для зростання. Як наслідок, кількість нових компаній ще за підсумками 2025 року скоротилася на 20%, а 75% наявних МСП взагалі не мають прибутку для розвитку. Російський бізнес масово йде в тінь, дробиться та мімікрує.

Катастрофічну картину довершує тотальний дефіцит робочих рук, спровокований мобілізацією, масовою еміграцією та суттєвим жорсткішанням міграційного законодавства РФ. Цілі регіони Росії залишилися без кваліфікованих працівників. У прикордонних областях ситуація вже досягла критичної межі — лише з Бєлгородщини углиб країни чи за кордон виїхали понад 80 тис. працездатних громадян.

«Підприємці чітко розуміють: від великої війни виграли держкорпорації, банки та підрядники міноборони. Всі інші отримали зростаючі витрати, падаючий попит і державу, яка одночасно є і регулятором, і боржником, і силовою загрозою. Малому бізнесу в цій конструкції відведена одна роль: забезпечувати зайнятість. Заробляти – не передбачається», – резюмують у СЗРУ.

Таким чином, російський малий бізнес фактично принесено в жертву воєнній машині диктатора, а приватна ініціатива в РФ витісняється тоталітарним державним капіталізмом.

Нагадаємо, за підсумками минулого року Російська Федерація остаточно позбулася статусу світового лідера у сфері експорту природного газу через трубопровідні системи. Новим головним постачальником «блакитного палива» на планеті стала Норвегія. Масштабне падіння російського енергетичного експорту стало прямим наслідком жорстких санкцій та фактичної самоізоляції Кремля від європейського ринку після початку повномасштабного вторгнення в Україну.