Адмірал НАТО назвав країну, що найбільше виграє від затяжної війни в Україні

Китай зацікавлений у послабленні Європи та США, а певною мірою – і самої Росії

Китай зацікавлений у максимальному послабленні як Заходу, так і самої Росії, тому затяжний конфлікт в Україні грає на руку Пекіну. Як інформує «Главком», про це заявив колишній голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю DW.

Роб Бауер підкреслив прагматичність Пекіна, який завдяки вичікувальній позиції лише зміцнюється на фоні світової нестабільності. Стратегія Китаю полягає не у підтримці перемоги однієї зі сторін, а у виснаженні всіх ключових геополітичних конкурентів.

«Китай зацікавлений у послабленні Європи та США, а певною мірою – і самої Росії. Чим довше триває війна, тим вигідніше це Китаю: ми витрачаємо великі кошти й ресурси на підтримку України, Росія витрачає величезні ресурси і людські життя, щоб вести цю війну», – наголосив адмірал.

Роб Бауер звернув увагу на дипломатичну риторику Пекіна, яка чітко вказує на відсутність зацікавленості у швидкому завершенні війни на користь РФ.

«Цікаво, що Китай, приміром, кілька місяців тому заявив, що для нього неприйнятною є поразка Росії. Водночас там не сказали, що Росія обов’язково має перемогти. І це багато про що свідчить», – зазначив ексголова Військового комітету НАТО.

Адмірал резюмував, що в ситуації, коли світові лідери зосереджені на викликах безпеці, Китай фактично залишається єдиною стороною, яка отримує стратегічні переваги від нинішнього стану справ.

«А єдиним, хто фактично залишається у виграші, є Китай», – підсумував Бауер.

Нагадаємо, Путін прилетить до Пекіна 19 травня – одразу після від'їзду Трампа – і пробуде в Китаї два дні. Кремль підтвердив дату та порядок денний переговорів із Сі Цзіньпіном.

Як відомо, американсько-китайський саміт завершився 15 травня без великих домовленостей, але з анонсом зворотного візиту: Сі Цзіньпін восени приїде до США на запрошення Трампа. Під час переговорів сторони обговорювали Тайвань, ядерну програму Ірану та ситуацію в Україні.

До слова, попередній візит Путіна до Китаю відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року.