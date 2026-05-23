Імпортер «Лади» збанкрутував у Німеччині після понад пів століття роботи

Lada Deutschland GmbH: санкції проти Росії, нульові продажі та провалена ставка на китайські авто поклали край понад 50-річній історії

Компанія Lada Deutschland GmbH із Буксгуде оголосила про банкрутство: інвестора знайти не вдалося, і після понад пів століття на ринку Федеративної Республіки Німеччина російська марка остаточно її покидає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Auto Motor und Sport.

Як «Лада» зникла з німецьких доріг

Суд міста Тостедт відкрив справу про банкрутство наприкінці січня 2026 року. Кризовий керівник Хендрік Хірма підтвердив: покупця для підприємства, яке «тривалий час зазнавало фінансових труднощів», знайти не вдалося. У березні 2026 року компанія припинила роботу – десятеро останніх працівників залишилися без місця.

Перші серйозні проблеми почалися ще наприкінці 2019 року, коли АвтоВАЗ зупинив офіційний експорт до Європи через посилення норм ЄС щодо викидів. Lada Deutschland перейшла на сірий імпорт позашляховика Niva під назвами Lada 4×4 та Lada Taiga – прості машини, зате дешеві. Але після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року й запровадження санкцій обірвалися й ці канали.

Ставка на китайські авто не спрацювала

Щоб утриматися на плаву, компанія спробувала торгувати китайськими автомобілями марок JAC та Dayun – але безрезультатно. Цифри говорять самі за себе: якщо раніше в Німеччині щороку реєстрували понад тисячу нових «Лад», то у 2024 році їх продали лише 33, а у 2025-му – всього три.

Колись перший імпортер Kia у Німеччині

Мало хто знає, що Lada Deutschland має ще один вагомий рядок в автомобільній історії країни. На початку 1990-х років компанія через дочірню структуру стала першим офіційним імпортером Kia в Німеччині – ще до того, як корейська марка перетворилася на одного з провідних гравців європейського ринку. Той давній успіх і нинішній фінал разюче контрастують між собою.

Нагадаємо, АвтоВАЗ і до банкрутства свого німецького імпортера переживав глибоку кризу: за перші шість місяців після запуску виробництва концерн продав лише один електромобіль Lada e-Largus.

До слова, санкції ЄС та США вдарили по АвтоВАЗу ще 2022 року: завод змушений був випускати автомобілі без подушок безпеки, ABS та інших імпортних комплектуючих, а покупців зобов'язували підписувати угоду про заборону виїзду на них до Європи.