Командир «Омеги» розкрив деталі підготовки спецпризначенців

Валерій Корецький: Відбір є суттєво іншим, ніж до інших підрозділів

Відбір до лав спецпризначенців суттєво відрізняється від звичайної мобілізації, а підготовка бійця триває щонайменше пів року. Про критерії пошуку кандидатів розповів в інтерв’ю «Главкому» Герой України, командир 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега» Валерій Корецький.

«Власне, у питаннях відбору глобально нічого не змінилось. Відбір як був, так і є суттєво іншим, ніж до інших підрозділів», – зазначив Корецький.

Військовий пояснив, що підрозділ шукає не просто людей з гарною спортивною формою, а передусім стійких особистостей. Окрім здачі фізичних нормативів та обов'язкового спарингу, кожен кандидат проходить ретельну перевірку: вивчення психологом, а в окремих випадках – і поліграфологом. Обов'язковим етапом також є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Корецький наголосив, що знайти гідного кандидата – це лише половина успіху. Найскладнішим етапом є подальше навчання воїна.

«Задача з зірочкою – підготувати бійця. Не просто воїна, який класно стріляє, а командного гравця. Навіть зараз у середньому кожен проходить підготовку мінімум пів року. Може бути і більше, якщо це вузький спеціаліст», – розповідає Герой України.

Особливістю «Омеги» є поступове введення новачків у бойову роботу. Командир підкреслив, що перші виїзди новобранця не означають миттєвий контакт із ворогом на «нулі». Спочатку бійці адаптуються на позиціях, вивчають логістику та підбирають екіпірування під конкретні завдання.

На переконання Валерія Корецького, шлях спецпризначенця розпочинається з першого випробування, але сам процес професійного зростання не завершується ніколи. «Ми звертаємо увагу на психологічну стійкість, здатність до адаптації та реакції на швидку зміну обстановки. Формування спецпризначенця – це безперервний процес», – підсумував він.

