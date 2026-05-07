Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Командир «Омеги» розкрив деталі підготовки спецпризначенців

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Командир «Омеги» розкрив деталі підготовки спецпризначенців
Військовий розповів про підготовку спецназівців
фото з соцмереж підрозділу «Омега»

Валерій Корецький: Відбір є суттєво іншим, ніж до інших підрозділів

Відбір до лав спецпризначенців суттєво відрізняється від звичайної мобілізації, а підготовка бійця триває щонайменше пів року. Про критерії пошуку кандидатів розповів в інтерв’ю «Главкому» Герой України, командир 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега» Валерій Корецький.

«Власне, у питаннях відбору глобально нічого не змінилось. Відбір як був, так і є суттєво іншим, ніж до інших підрозділів», – зазначив Корецький.

Військовий пояснив, що підрозділ шукає не просто людей з гарною спортивною формою, а передусім стійких особистостей. Окрім здачі фізичних нормативів та обов'язкового спарингу, кожен кандидат проходить ретельну перевірку: вивчення психологом, а в окремих випадках – і поліграфологом. Обов'язковим етапом також є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Корецький наголосив, що знайти гідного кандидата – це лише половина успіху. Найскладнішим етапом є подальше навчання воїна.

«Задача з зірочкою – підготувати бійця. Не просто воїна, який класно стріляє, а командного гравця. Навіть зараз у середньому кожен проходить підготовку мінімум пів року. Може бути і більше, якщо це вузький спеціаліст», – розповідає Герой України.

Особливістю «Омеги» є поступове введення новачків у бойову роботу. Командир підкреслив, що перші виїзди новобранця не означають миттєвий контакт із ворогом на «нулі». Спочатку бійці адаптуються на позиціях, вивчають логістику та підбирають екіпірування під конкретні завдання.

На переконання Валерія Корецького, шлях спецпризначенця розпочинається з першого випробування, але сам процес професійного зростання не завершується ніколи. «Ми звертаємо увагу на психологічну стійкість, здатність до адаптації та реакції на швидку зміну обстановки. Формування спецпризначенця – це безперервний процес», – підсумував він.

Раніше «Главком» писав, що в українських портах почали працювати спеціальні групи ППО.

Читайте також:

Теги: ворог росія росіяни Герой України Україна війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніч, Київ і таксист з Росії
Чим закінчилася поїздка з таксистом з Росії по Києву
7 квiтня, 19:20
Російська пропаганда промиває мізки дитячим та молодіжним організаціям
Як насправді працює російська машина з промивання мізків
5 травня, 19:19
Ремонтні бригади лагодять систему
Після нічної ворожої атаки знеструмлено п’ять областей: де ситуація найгірша
6 квiтня, 12:50
Олександр Отрощенко очолював змішаний авіаційний корпус Північного флоту із 2024 року
Офіційно: Росія підтвердила загибель генерала Отрощенка під час аварії Ан-26
6 квiтня, 13:03
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Нова війна? Ердоган пригрозив Ізраїлю військовими діями – Jerusalem Post
13 квiтня, 23:39
Путін згадав про шкарпетки на Дні святкування муніципальної влади
Путін знайшов пояснення «перемогам» Росії: справа у шкарпетках
21 квiтня, 16:08
Дональд Трамп запланував поїздку до Сі Цзіньпіна
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України
22 квiтня, 11:53
Новобранцям не все дається легко, проте вони тренуються, щоб бути готовими до боїв
Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого
26 квiтня, 15:15
28 лютого 2026 року США та Ізраїль оголосили про військові операції проти Ірану
Скільки американців проти війни з Іраном – опитування показало історичний антирекорд
2 травня, 02:28

Суспільство

Загинув під час мінометного обстрілу на «Азовсталі». Згадаймо Героя України Сергія Кандибу
Загинув під час мінометного обстрілу на «Азовсталі». Згадаймо Героя України Сергія Кандибу
Командир «Омеги» розкрив деталі підготовки спецпризначенців
Командир «Омеги» розкрив деталі підготовки спецпризначенців
Втрати ворога станом на 7 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
В Україні спекотно та сонячно, без опадів: прогноз погоди на 7 травня 2026
В Україні спекотно та сонячно, без опадів: прогноз погоди на 7 травня 2026
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На окупованій Луганщині пролунали вибухи
На окупованій Луганщині пролунали вибухи

Новини

Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Вчора, 16:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua