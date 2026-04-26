Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу у Ярославлі

glavcom.ua
Максим Бурич
Ступінь завданих збитків уточнюється
фото: Генштаб ЗСУ

Удар по тилу РФ та логістиці на ТОТ зачепив два військові ешелони

Протягом останньої доби Сили оборони України провели масштабну операцію з демілітаризації ворога. Під ударом опинилися стратегічні об’єкти як на території РФ, так і в глибокому тилу на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У ніч на 26 квітня підрозділи Сил оборони успішно атакували нафтопереробний завод «Ярославнафтооргсинтез» (ЯНОС) у місті Ярославль. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу.

Це стратегічний об'єкт, який входить до ТОП-5 найбільших заводів РФ, зокрема по переробці – близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод є критично важливим для забезпечення ворожої армії бензином, дизелем та реактивним пальним.

Ярославський НПЗ забезпечує паливом північні та західні регіони РФ, а також військові частини, залучені в агресії проти України.

Окрім атак на територію РФ, українські захисники завдали болючих ударів по залізничних вузлах на тимчасово окупованій Донеччині. У районах населених пунктів Менчугове та Келерівка уражено два військові ешелони противника.

Знищення техніки та боєприпасів безпосередньо на залізничних платформах суттєво ускладнює перекидання резервів ворога на лінію фронту.

За результатами дорозвідки попередніх ударів (від 24 квітня), підтверджено знищення дороговартісних засобів ППО та стеження окупантів:

  • ЗРГК «Панцир-С1»: Утилізовано в районі Маріуполя.
  • РЛС «Каста-2Е1»: Уражено в окупованому Мелітополі. Це сучасна станція, призначена для виявлення повітряних цілей на гранично малих висотах, зокрема літаків та крилатих ракет, створених за технологією «стелс».

У Силах оборони наголошують, що заходи з припинення збройної агресії РФ триватимуть і надалі, а масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Нагадаємо, вночі 26 квітня безпілотники атакували Ярославський НПЗ, що знаходиться у місті Ярославль у Росії.

