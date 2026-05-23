Комунальний колапс охопив регіони Росії – розвідка

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Комунальний колапс охопив регіони Росії – розвідка
Прорив труб, відсутність води та каналізаційні затоплення стали звичною картиною для десятків російських міст
фото ілюстративне
Труби рвуться незалежно від пори року: СЗРУ фіксує системний розпад житлово-комунального господарства країни-агресора

Житлово-комунальна інфраструктура Росії деградує по всій країні: міста залишаються без води, тепла й каналізації, труби рвуться взимку й улітку, а влада відповідає лише обіцянками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Від Калінінграда до Улан-Уде

З різних куточків Росії надходять повідомлення, що складаються в цілісну картину системного занепаду. У селищі Мале Василькове Калінінградської області відходи, зокрема пластик, просто закопують у яму біля дороги. Воронеж знову залишився без води через чергову комунальну аварію. Новокузнецьк після прориву мереж опинився практично паралізованим – без світла, тепла, води та каналізації одночасно.

Особливо показовою стала ситуація в Енгельсі Саратовської області – місті, звідки злітають російські бомбардувальники для ударів по Україні. Там після аварії на каналізаційному колекторі вулиці затопило стічними водами. Мешканці повідомляють про розливи біля житлових будинків, шкіл і дитячих садків. Паралельно в місцевих магазинах почала закінчуватися питна вода.

Аварії трапляються незалежно від сезону

Впродовж лише одного місяця у Новотроїцьку гаряча вода фонтаном вирвалася з-під землі до верхніх поверхів житлового будинку, а в Санкт-Петербурзі під час аналогічної аварії люди отримали опіки. В Улан-Уде труба прорвалася посеред дороги, заблокувавши рух транспорту. Схожі інциденти зафіксовані в Железноводську та Муригіно.

Раніше чиновники списували подібні аварії на сильні морози. Але тепер труби рвуться і влітку – і це, за оцінкою СЗРУ, свідчить не про погодні примхи, а про системний розпад.

Ракети замість ремонтів

Розвідка зазначає, що Росія десятиліттями експлуатувала інфраструктуру в режимі точкового латання дірок. Ремонти відкладалися, мережі старішали, житловий фонд руйнувався. За попередніми даними СЗРУ, рівень зношеності комунальних мереж у більшості регіонів РФ перевищує сімдесят відсотків. Але з початком повномасштабної війни проти України ситуація погіршилася різко: кошти, закладені на ремонт тепломереж і водоканалів, перекидаються на фінансування армії та виробництво ракет.

«Якщо держава не здатна забезпечити елементарні умови життя власним громадянам, то на чому насправді тримається уся ця конструкція?» – ставлять риторичне запитання в СЗРУ.

Картина виглядає сюрреалістично: країна, що порівнює себе з найбільшими економіками світу і витрачає мільярди на ракети й танки, не може впоратися з каналізацією у власних містах.

Нагадаємо, раніше СЗРУ вже фіксувала хвилю комунальних аварій у Росії з початком холодів у 2025 році: тоді в Іркутській області через аварію на ТЕЦ без тепла залишилися понад 160 тис. людей, у Новосибірську – десятки будинків без опалення, у Ростовській області й Ставропольському краї – масові перебої з водою. Головною причиною деградації систем ЖКГ розвідка назвала війну проти України, яка поглинає всі ресурси держави.

До слова, раніше СЗРУ повідомляла, що кожен дев'ятий мешканець Росії позбавлений доступу до якісної питної води з централізованих мереж. Галузь водопостачання і водовідведення РФ перебуває в зоні необоротної деградації.

