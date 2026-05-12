Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Федерація роботодавців транспорту закликала створити «залізничний Рамштайн»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Федерація роботодавців транспорту закликала створити «залізничний Рамштайн»
П’ятий рік повномасштабної війни створює критичні виклики для роботи транспортної системи
фото: depositphotos.com

Орест Климпуш: «Укрзалізниці» потрібна міжнародна підтримка за аналогією з «Рамштайном»

Україні необхідний окремий міжнародний формат підтримки залізничної інфраструктури за аналогією з оборонним «Рамштайном», оскільки внутрішні ресурси «Укрзалізниці» в умовах постійних атак РФ практично вичерпані. Про це заявив голова Федерації роботодавців транспорту України, перший міністр транспорту Орест Климпуш. 

За його словами, п’ятий рік повномасштабної війни створює критичні виклики для роботи транспортної системи, яка залишається однією з головних цілей російських ударів. Йдеться не лише про логістику, а й про забезпечення армії, мобільності населення та стабільності економіки.

Климпуш зазначив, що останні пів року система працює «на виснаження»: через масовані атаки по енергетичній та залізничній інфраструктурі, локомотивах і вагонах окремі регіони фактично втрачають стабільну логістику.

Як приклад він навів ситуацію навколо заводу «АрселорМіттал Кривий Ріг», який заявив про зупинку частини гірничодобувних і металургійних потужностей через перебої з постачанням сировини та вивезенням продукції залізницею.

«Можна звинувачувати «Укрзалізницю» в неналежному плануванні, але очевидно інше: жодна транспортна компанія у світі не зможе самостійно вистояти під таким тиском і постійними ударами ворога», – наголосив Климпуш.

За його словами, лише за останній місяць зафіксовано 171 атаку на об’єкти залізничної інфраструктури. Через обстріли гинуть працівники, а десятки локомотивів і вагонів вибувають із робочого парку. Попри це, завдяки роботі залізничників рух продовжує підтримуватися. Водночас, як підкреслив експерт, «надзусилля не можуть тривати довго», а запас міцності системи майже вичерпаний.

Окремо він звернув увагу на фінансовий стан компанії та скорочення обсягів перевезень: наразі вантажообіг «Укрзалізниці» приблизно на 50% нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення. Подальше скорочення тяги та рухомого складу може призвести до нового падіння перевезень, що матиме прямі наслідки для економіки.

«Це означає не лише логістичні проблеми для бізнесу, а й скорочення експорту, валютної виручки та податкових надходжень до бюджету», – зазначив Климпуш.

На його думку, у нинішніх умовах потрібні швидкі міжнародні рішення без тривалих бюрократичних процедур. Йдеться про оперативне забезпечення локомотивами, вагонами, запасними частинами та спеціалізованою технікою.

Климпуш вважає, що модель взаємодії, подібна до «Рамштайну» в оборонній сфері, могла б стати ефективною і для інфраструктурного напрямку. Вона має передбачати політичне залучення урядів партнерських країн, оперативну координацію та швидке виконання запитів України.

Серед потенційних партнерів він назвав країни Балтії та Східної Європи, а також Азербайджан, Казахстан і Вірменію. Попередні бізнес-зв’язки та досвід спільних транспортних проєктів можуть стати основою для нових форматів співпраці.

«Віднайти й запустити дієві механізми такого партнерства – пріоритетне завдання для профільного міністерства та українських дипломатів», – резюмував він.

Читайте також:

Теги: бізнес Укрзалізниця транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українка розповіла про якість постільної білизни в «Укрзалізниці»
Пасажирка «Укрзалізниці» обурилася через брудну постіль: як відреагувала компанія
7 травня, 10:25
Асоціація прифронтових міст та громад розпочала збір пропозицій від громад для наповнення другого пакета пропозицій
Асоціація прифронтових міст і громад формує пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій
4 травня, 16:36
Право на безпам'ятство: як новий Цивільний кодекс приховує корупціонерів та знищує відкриті дані
Право на безпам'ятство: як новий Цивільний кодекс приховує корупціонерів та знищує відкриті дані
30 квiтня, 11:39
Агросектор України навіть в умовах війни залишається одним із ключових драйверів економіки країни
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
29 квiтня, 14:03
Нещасний випадок стався 28 квітня на залізничній станції Роток
На Київщині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху цистерни: дитина у критичному стані
29 квiтня, 12:42
12 вагонів поїзда «Сакура» оформлено у стилі з пелюстками сакури
«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд «Сакура»
28 квiтня, 20:03
Перші вагони зі сотні, замовленої торік у Крюківського вагонобудівного заводу
«Укрзалізниця» отримала нові пасажирські вагони вітчизняного виробництва
27 квiтня, 16:01
Жіночі вагони в «Укрзалізниці» завжди мають номер 5 і відповідне маркування у застосунку
«Укрзалізниця» додала жіночі вагони на трьох нових маршрутах з 1 травня
24 квiтня, 20:01
Головна бізнес-подія весни. Пряма трансляція Business Wisdom Summit 2026
Головна бізнес-подія весни. Пряма трансляція Business Wisdom Summit 2026
15 квiтня, 09:40

Економіка

Федерація роботодавців транспорту закликала створити «залізничний Рамштайн»
Федерація роботодавців транспорту закликала створити «залізничний Рамштайн»
Урожай-2026: чи вистачить Україні зерна
Урожай-2026: чи вистачить Україні зерна
ДТЕК сплатив 14 млрд грн податків у І кварталі 2026 року
ДТЕК сплатив 14 млрд грн податків у І кварталі 2026 року
Податкові стимули для добувної галузі мають бути розширені – нардеп
Податкові стимули для добувної галузі мають бути розширені – нардеп
Навіть невеликі обсяги експорту газу можуть підтримати видобуток – експертка
Навіть невеликі обсяги експорту газу можуть підтримати видобуток – експертка
Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп
Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua