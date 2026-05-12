Федерація роботодавців транспорту закликала створити «залізничний Рамштайн»

Орест Климпуш: «Укрзалізниці» потрібна міжнародна підтримка за аналогією з «Рамштайном»

Україні необхідний окремий міжнародний формат підтримки залізничної інфраструктури за аналогією з оборонним «Рамштайном», оскільки внутрішні ресурси «Укрзалізниці» в умовах постійних атак РФ практично вичерпані. Про це заявив голова Федерації роботодавців транспорту України, перший міністр транспорту Орест Климпуш.

За його словами, п’ятий рік повномасштабної війни створює критичні виклики для роботи транспортної системи, яка залишається однією з головних цілей російських ударів. Йдеться не лише про логістику, а й про забезпечення армії, мобільності населення та стабільності економіки.

Климпуш зазначив, що останні пів року система працює «на виснаження»: через масовані атаки по енергетичній та залізничній інфраструктурі, локомотивах і вагонах окремі регіони фактично втрачають стабільну логістику.

Як приклад він навів ситуацію навколо заводу «АрселорМіттал Кривий Ріг», який заявив про зупинку частини гірничодобувних і металургійних потужностей через перебої з постачанням сировини та вивезенням продукції залізницею.

«Можна звинувачувати «Укрзалізницю» в неналежному плануванні, але очевидно інше: жодна транспортна компанія у світі не зможе самостійно вистояти під таким тиском і постійними ударами ворога», – наголосив Климпуш.

За його словами, лише за останній місяць зафіксовано 171 атаку на об’єкти залізничної інфраструктури. Через обстріли гинуть працівники, а десятки локомотивів і вагонів вибувають із робочого парку. Попри це, завдяки роботі залізничників рух продовжує підтримуватися. Водночас, як підкреслив експерт, «надзусилля не можуть тривати довго», а запас міцності системи майже вичерпаний.

Окремо він звернув увагу на фінансовий стан компанії та скорочення обсягів перевезень: наразі вантажообіг «Укрзалізниці» приблизно на 50% нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення. Подальше скорочення тяги та рухомого складу може призвести до нового падіння перевезень, що матиме прямі наслідки для економіки.

«Це означає не лише логістичні проблеми для бізнесу, а й скорочення експорту, валютної виручки та податкових надходжень до бюджету», – зазначив Климпуш.

На його думку, у нинішніх умовах потрібні швидкі міжнародні рішення без тривалих бюрократичних процедур. Йдеться про оперативне забезпечення локомотивами, вагонами, запасними частинами та спеціалізованою технікою.

Климпуш вважає, що модель взаємодії, подібна до «Рамштайну» в оборонній сфері, могла б стати ефективною і для інфраструктурного напрямку. Вона має передбачати політичне залучення урядів партнерських країн, оперативну координацію та швидке виконання запитів України.

Серед потенційних партнерів він назвав країни Балтії та Східної Європи, а також Азербайджан, Казахстан і Вірменію. Попередні бізнес-зв’язки та досвід спільних транспортних проєктів можуть стати основою для нових форматів співпраці.

«Віднайти й запустити дієві механізми такого партнерства – пріоритетне завдання для профільного міністерства та українських дипломатів», – резюмував він.