Удар по НПЗ у Ярославлі: що це за завод і чому він важливий для Росії

Сили оборони України цієї ночі успішно атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі

Сили оборони України цієї ночі успішно атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі за допомогою далекобійних дронів-камікадзе. Цю інформацію офіційно підтвердив Президент України Володимир Зеленський. «Главком» зібрав інформацію, що відомо про атаковане підприємство «Славнефть-ЯНОС» і чому цей завод є критично важливим для Кремля.

Важливе підприємство Росії

Гігантські масштаби: Підприємство входить до першої п'ятірки найбільших НПЗ Росії за обсягами переробки нафти. Його потужність становить понад 15 млн тонн нафти на рік.

Забезпечення російської столиці: Завод є ключовим постачальником палива для Центрального федерального округу РФ. Він забезпечує значну частку ринку нафтопродуктів Москви та Московської агломерації, зокрема постачає бензин, дизельне пальне та авіаційний гас для столичних аеропортів.

Постачання окупаційної армії: Продукція «Славнефть-ЯНОС» активно використовується Міністерством оборони РФ. Завод виробляє спеціальні види палива та мастильних матеріалів, що йдуть на потреби військової техніки та авіації, яка залучена у війні проти України.

Унікальне виробництво: Окрім стандартного палива, це підприємство є одним із провідних виробників бітуму, парафіново-воскової продукції та базових масел у Росії.

Завод є одним із найтехнологічніших у РФ. Останніми роками на підприємстві активно зводили масштабний Комплекс глибокої переработки нафти (включно з установками замідленого коксування та виробництва водню). Метою було підняти глибину переробки нафти майже до 100% та повністю відмовитися від випуску дешевого мазуту на користь дорогого авіаційного гасу та дизеля.

Масштаби трагедії

Американська система моніторингу пожеж Nasa Firms зафіксувала щонайменше два вогнища загоряння безпосередньо на території промислової зони, де розташовані ПАТ «Славнефть-ЯНОС» та нафтоперекачувальна станція.

Через масштаб загрози та наслідки вибухів російські силовики терміново повністю перекрили федеральну трасу М-8 «Холмогори» на виїзді з Ярославля в бік Москви. Також було повністю зупинено роботу місцевого аеропорту.

Нагадаємо, у ніч на 22 травня російський Ярославль зазнав масованої атаки безпілотників. Місцеві мешканці повідомили, що близько 01:30 ночі в місті увімкнулися сирени тривоги, після чого пролунало від 15 до 20 потужних вибухів. Очевидці зафіксували яскраві спалахи в небі, а від вибухових хвиль у житлових кварталах масово спрацювала сигналізація на автомобілях.

«Главком» писав, що безпілотники атакували Ярославську область. За попередніми даними, під удар могла потрапити нафтоперекачувальна станція або нафтопереробний завод. Як розповів губернатор Ярославської області Михайло Євраєв, регіон зазнав атаки безпілотників, через що було перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у напрямку Москви – від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою. Раніше в області оголошувалася дронова небезпека.