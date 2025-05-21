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Саудівська Аравія готується спалювати більше нафти влітку – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Саудівська Аравія готується спалювати більше нафти влітку – Reuters
о Саудівська Аравія споживатиме від 465 до 470 тис барелів сирої нафти на добу для виробництва електроенергії
фото із відкритих джерел

Саудівська Аравія готова збільшити спалювання сирої нафти влітку для виробництва електроенергії, оскільки мазут стає дорогим 

Саудівська Аравія спалюватиме більше сирої нафти для виробництва електроенергії цього літа, ніж минулого року, через надлишок пропозиції та нижчі ціни на неї, ніж на мазут. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За оцінками компанії Wood Mackenzie, Саудівська Аравія цього року спалить на електростанціях 465-470 тисяч барелів нафти на добу – це на 10-15 тис. більше, ніж 2024-го. Інша консалтингова компанія, FGE, оцінює цей показник на рівні 423-428 тис. барелів на добу – також на рівні трохи вищому, ніж минулого року.

«Низькі ціни на нафту та високі доходи від продажу мазуту змінюють структуру попиту – частину виробництва електроенергії буде переведено з мазуту на спалювання сирої нафти», – пояснила Пріті Мехта, старший аналітик Wood Mackenzie.

Головний економіст компанії Vortexa Девід Вех додав, що Саудівська Аравія має стимул виробляти більше нафти, але не експортувати її, а використовувати для споживання.

Збільшення внутрішнього споживання нафти для електростанцій може частково зменшити побоювання щодо перенасичення світового ринку нафтою. ОПЕК+ у квітні, травні та червні погодилася наростити видобуток майже на 1 млн барелів на добу.

У той же час, очікується, що високі ціни обмежать споживання мазуту для генерації в королівстві цього літа.

Як пише також видання, на Близькому Сході зазвичай спалюють сиру нафту та мазут з високим вмістом сірки (HSFO) для виробництва електроенергії в період з червня по серпень, коли попит на кондиціонери різко зростає.

Президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман підписали стратегічну економічну угоду.Деталі угоди наразі не розголошуються, проте відомо, що вона охоплює широкий спектр економічних питань, спрямованих на зміцнення двосторонніх відносин між США та Саудівською Аравією.

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Теги: Саудівська Аравія нафта

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