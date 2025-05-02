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Трамп пригрозив вторинними санкціями покупцям іранської нафти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп пригрозив вторинними санкціями покупцям іранської нафти
скриншот з відео

Американський лідер наголосив, що ті країни, які купують нафту в Ірані не вестимуть бізнес зі США «в жодній формі та в жодному вигляді»

Президент США Дональд Трамп закликав не купувати нафту в Ірану та пригрозив вторинними санкціями від Штатів. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп опублікував емоційний допис у соцмережі та попередив покупців іранської нафти, що санкції будуть запроваджені негайно.

«Усі закупівлі іранської нафти або нафтохімічної продукції мають бути припинені, зараз! Будь-яка країна або особа, що купує будь-яку кількість нафти або нафтохімічної продукції в Ірану, негайно піддасться вторинним санкціям», – написав він.

Американський лідер наголосив, що ті країни, які купують нафту в Ірані не вестимуть бізнес зі США «в жодній формі та в жодному вигляді».

Варто зазначити, що у суботу, 26 квітня, Іран і США провели в Омані поглиблені переговори щодо ядерної програми Тегерана, які виявилися продуктивними.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран затягує переговорний процес щодо нової ядерної угоди.

Раніше президент США Дональд Трамп утримався від конкретних заяв стосовно переговорів щодо нової ядерної угоди з Іраном.

До слова, Іран поскаржився до Ради Безпеки ООН на «безрозсудні та войовничі» погрози президента США Дональда Трампа, назвавши їх «кричущим порушенням міжнародного права» та основоположного Статуту ООН. 

Також Іран надіслав Сполученим Штатам відповідь на лист президента Дональда Трампа щодо переговорів про нову ядерну угоду.

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Теги: нафта США Іран конфлікт

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