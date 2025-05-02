WSJ назвала проєкти, які буде реалізовано першими у межах угоди про надра

Для початку фінансування угоду має ратифікувати Рада

У межах угоди про корисні копалини першими будуть реалізовані нафтогазові проєкти, оскільки їх найлегше реалізувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Перш ніж розпочнеться надходження грошей угоду повинна ратифікувати Верховна Рада, далі потрібно створити Інвестиційний фонд відбудови і аж тоді залучати інвесторів.

Газета називає підписання угоди дипломатичною перемогою як Києва, так і президента США Дональда Трампа. Політик зможе заявити, що українці платять за допомогу США, а не просто користуються американською щедрістю, а також забезпечуватиме обмін розвідданими, аби захистити компанії, які працюватимуть на території України.

Водночас американські чиновники вважають, що компанії зі США можуть не наважитися здійснювати такі інвестиції. Насамперед через загрозу обстрілів.

«Але в разі підписання мирної угоди віддача може бути великою. В Україні міститься 20 із 50 видів мінеральної сировини, що вважаються критично важливими, включно з титаном, літієм і ураном», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, український уряд підписав «угоду про надра» зі США, яку держсекретар США Марко Рубіо назвав «важливим кроком до припинення війни». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода є повноцінним економічним партнерством і дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

До слова, до процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії.