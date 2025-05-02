Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

WSJ назвала проєкти, які буде реалізовано першими у межах угоди про надра

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
WSJ назвала проєкти, які буде реалізовано першими у межах угоди про надра
Американські компанії можуть боятися інвестувати в Україну
фото: depositphotos.com

Для початку фінансування угоду має ратифікувати Рада

У межах угоди про корисні копалини першими будуть реалізовані нафтогазові проєкти, оскільки їх найлегше реалізувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Перш ніж розпочнеться надходження грошей угоду повинна ратифікувати Верховна Рада, далі потрібно створити Інвестиційний фонд відбудови і аж тоді залучати інвесторів.

Газета називає підписання угоди дипломатичною перемогою як Києва, так і президента США Дональда Трампа. Політик зможе заявити, що українці платять за допомогу США, а не просто користуються американською щедрістю, а також забезпечуватиме обмін розвідданими, аби захистити компанії, які працюватимуть на території України.

Водночас американські чиновники вважають, що компанії зі США можуть не наважитися здійснювати такі інвестиції. Насамперед через загрозу обстрілів.

«Але в разі підписання мирної угоди віддача може бути великою. В Україні міститься 20 із 50 видів мінеральної сировини, що вважаються критично важливими, включно з титаном, літієм і ураном», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, український уряд підписав «угоду про надра» зі США, яку держсекретар США Марко Рубіо назвав «важливим кроком до припинення війни». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода є повноцінним економічним партнерством і дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

До слова, до процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії.

Читайте також:

Теги: корисні копалини нафта США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
27 квiтня, 11:35
The Economist показав побитого та перев’язного орла, який є символом США
The Economist показав обкладинку, присвячену 100 дням президентства Трампа
24 квiтня, 23:16
Операція по захопленню Криму ЗС Російської Федерації Захоплення Кримського півострова армією РФ розпочалося 20 лютого 2014 року
Крим наш 2.0. Чому так активно почали говорити про визнання Криму російським
19 квiтня, 16:26
Головні новини ночі проти 18 квітня
Обстріл Миколаєва, Україна та США підписали меморандум: головне за ніч
18 квiтня, 05:57
Apple замовила п'ять рейсів, повних Phone з Індії та Китаю за три дні, щоб подолати вплив тарифів Трампа
Компанія Apple пішла на відчайдушний крок, щоб оминути нові мита Трампа
8 квiтня, 10:27
Трамп: Я вважаю, що всі погоджуються: підписання угоди краще за будь-які очевидні дії
Трамп розповів, що США ведуть перемовини з Іраном про ядерну угоду
8 квiтня, 00:19
Світ повинен засудити цю жорстокість і стати разом з Україною проти терору, сказав Бернс
Духовний радник Трампа засудив атаку на Кривий Ріг
6 квiтня, 22:05
Згідно з опитуванням, американські виборці схвалюють те, як Трамп поводиться з мігрантами
Адміністрація Трампа розіслала українцям наказ покинути США: що сталось
5 квiтня, 06:27
Трамп ввел новые пошлины
Торговая война США: полный список новых пошлин для стран
3 квiтня, 10:05

Економіка

WSJ назвала проєкти, які буде реалізовано першими у межах угоди про надра
WSJ назвала проєкти, які буде реалізовано першими у межах угоди про надра
«Укрзалізницю» необхідно позбавити монопольного статусу на ринку залізничних перевезень – глава УАК
«Укрзалізницю» необхідно позбавити монопольного статусу на ринку залізничних перевезень – глава УАК
Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів
Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів
Аграрії засіяли 3,2 млн га зернових та зернобобових культур: які регіони є лідерами
Аграрії засіяли 3,2 млн га зернових та зернобобових культур: які регіони є лідерами
Зʼявилися перші дані моніторингу грошових переказів українців, які продають товари онлайн
Зʼявилися перші дані моніторингу грошових переказів українців, які продають товари онлайн
Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії
Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
73K
Михайло Винницький: Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують – ця паніка абсолютно нераціональна
26K
ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
16K
Мер Покровська тепер підробляє механіком у Мадриді
15K
Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua