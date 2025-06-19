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Не лише Китай: одна країна готується стати потужним експортером рідкоземельних металів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Не лише Китай: одна країна готується стати потужним експортером рідкоземельних металів
Індія, як і багато інших країн, стикається з обмеженнями Пекіна на експорт рідкоземельних елементів
фото із відкритих джерел

Індія прагне використовувати свої запаси рідкісноземельних елементів, і експерти кажуть, що вона може стати альтернативою Китаю

Індія, поряд з іншими великими економіками, бореться з наслідками обмежень Китаю на експорт рідкісноземельних елементів, які необхідні для виробництва передових технологій, таких як електромобілі, вітряні турбіни, військове обладнання та батареї. Зіткнувшись із цим тиском, уряд у Нью-Делі вже вивчає рішення щодо розробки власних резервів та переробних потужностей у спробі знизити залежність від Пекіна та позиціонувати себе як альтернативного світового постачальника, пише «Главком» із посиланням на CNBC.

«Індія, яка має треті за величиною у світі запаси рідкоземельних елементів, працює над зміцненням своїх внутрішніх можливостей з видобутку та переробки корисних копалин. Експерти кажуть, що країна має гарні можливості для зростання в цьому секторі та забезпечення таких партнерів, як США, альтернативним джерелом життєво важливих металів», – йдеться у статті.

В останні тижні глобальний дефіцит рідкісноземельних металів, викликаний обмеженнями Китаю, вдарив по автовиробникам в Індії, США, Японії, Південній Кореї та Німеччині. У відповідь індійська влада шукає способи більш ефективного використання державної компанії Indian Rare Earths для прискорення внутрішнього видобутку і переробки цих стратегічних ресурсів.

Міністр торгівлі та промисловості Піюш Гоял назвав припинення китайського експорту «тривожним дзвінком» для всього світу, а також можливістю для Індії заповнити прогалину, що утворилася у глобальному ланцюжку постачань.

Нагадаємо, у центральній частині Казахстану було виявлено родовище рідкісноземельних металів. 

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Теги: Індія Китай експорт економіка

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