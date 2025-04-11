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«Вистачить на десятиліття»: Саудівська Аравія відкрила низку родовищ нафти та газу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Вистачить на десятиліття»: Саудівська Аравія відкрила низку родовищ нафти та газу
Саудівська Аравія збільшуватиме видобуток нафти на газу
фото із відкритих джерел

Міненерго Саудівської Аравії повідомило про відкриття 14 нафтогазових родовищ

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдельазіз бен Салман оголосив про відкриття 14 нових покладів нафти та газу у Східній провінції королівства та у пустелі Руб-ель-Халі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами голови відомства, національна нафтова компанія Saudi Aramco виявила шість нових родовищ нафти та два нові нафтові поклади уже на існуючих раніше родовищах. До того ж було виявлено два нових родовища газу та чотири нові газові поклади на вже існуючих родовищах.

За заявою принца Абдельазіза бен Салмана, ці нові відкриття «підтверджують наявність багатих вуглеводневих ресурсів, які відкривають нові горизонти для економічного розвитку та підтримують здатність королівства ефективно та стійко задовольняти місцевий та глобальний попит на енергію на десятиліття наперед».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в рамках своєї першої закордонної поїздки після повернення в Білий дім.

До слова, США та Туреччина будуть розробляти нові нафтові родовища. Компанії зі США планують допомагати Туреччині з пошуком нафти та газу в країні. Згідно з попередніми оцінками, запаси на сході Туреччини перевищують обсяги 5-річного споживання країни. 

Китай знайшов під морем великі запаси нафти. Як зазначили у Китайській національній офшорній нафтовій корпорації (CNOOC), велике нафтове родовище Хуейчжоу знайдено у глибоких і надглибоких шарах під Південнокитайським морем. Через уже пробурені свердловини вдалося видобути сотні барелів сирої нафти, і в компанії стверджують, що підтверджені запаси значно більші.

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Теги: Саудівська Аравія газ нафта

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