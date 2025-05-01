Саудівська Аравія готова до падіння цін на нафту

Ер-Ріяд невдоволений тим, що Казахстан та Ірак перевищують свої квоти на видобуток нафти

Ціни на нафту обвалилися через відмову Саудівської Аравії скорочувати видобуток

Саудівська Аравія повідомила союзникам, що не бажає підтримувати ринок нафти подальшими скороченнями постачання і може витримати тривалий період низьких цін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Ер-Ріяд був обурений тим, що Казахстан та Ірак видобували більше за цільові показники, встановлені групою ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) для підтримки балансу попиту та пропозиції на ринках нафти.

Скорочення постачань підтримали ціни, що, своєю чергою, збільшило доходи від експорту, від яких залежать багато виробників нафти. Протягом останніх місяців Саудівська Аравія закликала країни ОПЕК+ дотримуватися встановлених цілей та компенсувати надлишок пропозиції. Але тепер, схоже, змінює тактику.

Так, Саудівська Аравія наполягала на більшому, ніж планувалося, підвищенні видобутку у травні. Це допомогло знизити ціни на нафту до чотирирічного мінімуму – нижче $60 за барель.

Хоч країна й має низьку собівартість виробництва, їй потрібні вищі ціни на нафту, щоб покривати державні витрати. За даними Міжнародного валютного фонду, для збалансування бюджету країни потрібні ціни на нафту вище 90 доларів. Тож тепер Ер-Ріяду, можливо, доведеться відкласти або скоротити деякі проєкти через падіння цін.

Теорії, що стоять за зміною стратегії Саудівської Аравії, варіюються від покарання членів ОПЕК+ за перевищення квот до боротьби за частку ринку.

Збільшення видобутку також може стати поштовхом для президента США Дональда Трампа. Той закликав країни ОПЕК збільшити видобуток, щоб допомогти утримати низькі ціни на бензин у США. Трамп має відвідати Саудівську Аравію вже у травні.

Нагадаємо, Саудівська Аравія прагне скористатися низькими тарифами, які Дональд Трамп встановив для країн Перської затоки, ставши регіональним виробничим центром.

Раніше міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдельазіз бен Салман оголосив про відкриття 14 нових покладів нафти та газу у Східній провінції королівства та у пустелі Руб-ель-Халі.