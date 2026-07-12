Секретний завод у Німеччині випускає дрони для України: деталі

Компанія Helsing SE, що виробляє автономні реактивні літаки та безпілотники, є найдорожчим європейським оборонним стартапом у сфері штучного інтелекту

За словами співзасновника Helsing Гундберта Шерфа, саме досвід війни в Україні дозволяє компанії постійно вдосконалювати програмне забезпечення

Німецький ШІ-виробник Helsing SE запустив масове виробництво новітніх ударних дронів для потреб Збройних Сил України. Ці високотехнологічні безпілотники вже успішно виконують бойові завдання на передовій. Щоб захистити потужності від потенційних ворожих атак, серійне складання техніки розгорнули на секретному заводі в Німеччині, точне розташування якого суворо приховується, пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними видання, компанія почала постачати свої боєприпаси типу «баражування» HX-2 в Україну з кінця 2024 року. Розробники стверджують, що безпілотники вже пройшли бойові випробування, згідно з якими успішними виявляються близько 70% виконаних місій.

Головною особливістю апаратів є використання штучного інтелекту. Навіть у разі придушення GPS та радіозв’язку засобами радіоелектронної боротьби дрон здатний продовжувати виконання завдання.



За словами співзасновника Helsing Гундберта Шерфа, саме досвід війни в Україні дозволяє компанії постійно вдосконалювати програмне забезпечення: «Ці технології розвиваються дуже швидко».



Журналісти видання отримали рідкісний доступ на завод Helsing, який працює під посиленою охороною в одному з промислових районів на півдні Німеччини. Точне місцезнаходження підприємства не розголошується. Більше того, на будівлі немає жодних вивісок, а інші орендарі комплексу навіть не знають, що поруч із ними виробляють бойові дрони з ШІ.

У компанії заявили, що в разі загрози виробництво можна повністю демонтувати та перевезти в інше місце всього за один день.

На підприємстві працюють близько ста співробітників, багато з яких раніше працювали в німецькій автомобільній промисловості. Усі вони проходять сувору перевірку безпеки та підписують угоди про нерозголошення.

У Helsing вважають, що сучасні війни змінюють підхід до озброєння. Якщо раніше армії робили ставку на дорогі танки та винищувачі вартістю в сотні мільйонів доларів, то тепер дедалі більшу роль відіграють відносно дешеві автономні системи.

Вартість одного ударного дрона компанії становить близько 17,5 тис. євро, а для його експлуатації потрібна мінімальна підготовка оператора. У компанії впевнені, що масове виробництво подібних дронів дозволяє значно підвищити ефективність армії при істотно менших витратах.

Нагадаємо, Державна служба експортного контролю України 1 липня видала дозвіл на експорт партії ударних безпілотних авіаційних комплексів F10 виробництва компанії F-Drones для потреб Збройних сил США.