Угорщина може зупинити свою найбільшу АЕС уже протягом 24 – 72 годин

Угорська атомна електростанція «Пакш», яка забезпечує майже половину виробництва електроенергії країни, може повністю припинити роботу вже протягом найближчих однієї-трьох діб через критичне обміління Дунаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу АЕС.

На станції пояснили, що проблема полягає не у нестачі води для охолодження реакторів, а в тому, що рівень Дунаю вже настільки знизився, що вода наближається до позначки розташування всмоктувальних патрубків насосів. Якщо річка й надалі мілітиме, усі чотири енергоблоки доведеться зупинити.

Наразі на АЕС діє третій із чотирьох рівнів реагування на маловоддя. Перехід до найвищого рівня означатиме повне припинення виробництва електроенергії. За прогнозами фахівців станції, це може статися вже протягом 24–72 годин.

Рівень Дунаю поблизу «Пакша» вже на 28 см нижчий за попередній історичний мінімум, зафіксований у 2018 році. Він також більш ніж на метр нижчий за мінімальний показник, який враховували під час проєктування станції понад чотири десятиліття тому.

На АЕС пояснюють, що ситуація стала наслідком поєднання кількох чинників: поглиблення русла Дунаю, гідротехнічних споруд у верхній течії річки, які зменшують надходження наносів, а також впливу глобальної зміни клімату.

Водночас на станції наголошують, що навіть у разі повної зупинки безпека енергоблоків не опиниться під загрозою. Для їхнього охолодження потрібно значно менше води, ніж під час роботи реакторів, а за подальшого падіння рівня Дунаю воду подаватимуть додаткові насосні установки.

Крім того, на «Пакші» вже розпочали модернізацію системи водозабору. Всмоктувальні елементи насосів планують перенести нижче, щоб у майбутньому станція могла працювати навіть за нижчого рівня води.

Після відновлення достатнього рівня Дунаю енергоблоки запускатимуть поступово. За оцінкою станції, повне відновлення виробництва електроенергії може тривати кілька днів.

Раніше угорський прем'єр Петер Мадяр звернувся до громадян із закликом відповідально користуватися електроенергією найближчими днями. Він повідомив, що уряд одночасно скоротить енергоспоживання в державних установах. Він не виключив можливості ротаційних відключень електроенергії, якщо ситуація в енергосистемі продовжить погіршуватися.