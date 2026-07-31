У російському Владивостоці палає величезний склад побутової техніки (відео)

Площа займання сягнула тисячі квадратних метрів, а місто затягнуло густим чорним димом

У ніч на 31 липня в російському Владивостоці сталася масштабна пожежа на складському об'єкті мережі DNS. На момент прибуття рятувальників вогонь уже охопив значну площу, а над місцем пожежі здіймався густий чорний дим. Про це пише «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) РФ.

У відомстві повідомили, що сигнал про пожежу надійшов до пожежно-рятувальної служби в ніч на 31 липня. На момент прибуття підрозділів над складом здіймався густий чорний дим, який було видно з різних районів міста. До ліквідації пожежі залучили 22 рятувальників і сім одиниць спеціальної техніки.

«На телефон пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про загоряння будівлі складу на вулиці Дніпровській. Наразі, за попередніми даними, площа пожежі становить близько 1 000 квадратних метрів, спостерігається густий чорний дим», – йдеться в повідомленні відомства.

Спочатку російське МНС повідомило про загоряння складської будівлі без уточнення її власника. Однак згодом кореспондент російського державного агентства ТАСС повідомив, що пожежа сталася саме на складі мережі DNS. При цьому йдеться не про звичайний магазин, а про формат «Технопоінт» – великий магазин-склад, де побутова та цифрова техніка зберігається у заводській упаковці на багатоярусних стелажах. За даними самої компанії, такі складські комплекси можуть вміщувати у кілька разів більше товарів, ніж найбільші гіпермаркети мережі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, всередині складу могли перебувати великі партії холодильників, телевізорів, пральних машин, смартфонів, комп'ютерів, комплектуючих, інструментів, а також товари, які вже були оплачені покупцями та чекали на видачу.

За попередніми даними, потенційні збитки можуть становити сотні мільйонів рублів. Так, за відкритою фінансовою звітністю, загальна вартість товарних запасів DNS по всій Росії перевищує 272 млрд рублів, а середня вартість товарів на одному торговому об'єкті перевищує 100 млн рублів. Для великих складських комплексів цей показник може бути значно вищим. Водночас DNS поки не оприлюднила офіційної оцінки завданих збитків.

До речі, управління Росспоживнагляду по Приморському краю рекомендувало жителям тримати вікна зачиненими, щоб зменшити потрапляння продуктів горіння до приміщень.

Фахівці розпочали відбір проб атмосферного повітря в житлових кварталах поблизу місця пожежі та проводять експрес-вимірювання рівня забруднення. До отримання результатів досліджень мешканцям радять якомога менше перебувати на відкритому повітрі, уникати інтенсивних фізичних навантажень, а людям із хронічними захворюваннями, літнім людям і дітям рекомендують використовувати захисні маски або респіратори.

У Росспоживнагляді також закликали звертатися по медичну допомогу у разі появи кашлю, подразнення горла, печіння в очах, запаморочення чи інших симптомів, які можуть бути пов'язані з вдиханням диму. На момент публікації результати аналізів якості повітря та причина виникнення пожежі офіційно ще не були оприлюднені.

Нагадаємо, безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у російському Сарапулі, розташованому приблизно за 1400 км від українського кордону, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Компанія Russ & Wildberries підтвердила удар по складу та повідомила, що персонал встигли евакуювати після оголошення повітряної тривоги.