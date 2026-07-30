МВФ пішов на історичне зближення з Венесуелою після 20 років ізоляції

Нова влада Венесуели відкриває країну для США та інвесторів, розморожуючи мільярдні резерви у Міжнародному валютному фонді

Високопоставлена делегація Міжнародного валютного фонду (МВФ) вперше за понад 20 років прибула до Венесуели. Візит став черговим кроком у відновленні офіційних відносин між Каракасом і Фондом після багаторічного періоду фактичної ізоляції. Як пише «Главком» , про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на офіційну заяву МВФ у соцмережі X.

За інформацією Фонду, директор Департаменту Західної півкулі МВФ Найджел Чок (Nigel Chalk) під час візиту до Каракаса провів зустріч із виконувачкою обов'язків президента Венесуели Дельсі Родрігес. Даний візит став ключовим кроком у відновленні офіційних відносин між країною та міжнародним фінансовим інститутом після тривалого періоду ізоляції.

Про результати переговорів сторони поки що детально не повідомили, однак у МВФ підтвердили сам факт офіційного візиту. Візит відбувся після того, як на початку 2026 року Венесуела та МВФ відновили офіційні робочі контакти.

Зазначимо, що раніше цього року Дельсі Родрігес уже проводила переговори з керівництвом МВФ. Після цього Венесуела отримала доступ до 346 мільйонів доларів зі своїх резервних активів у Фонді. Частину цих коштів влада країни спрямувала на ліквідацію наслідків двох потужних землетрусів, що сталися наприкінці червня. За оцінками Світового банку, збитки від стихії сягнули 20 мільярдів доларів.

За даними Bloomberg, відновлення співпраці з МВФ є частиною ширшої стратегії венесуельської влади щодо нормалізації відносин із міжнародними фінансовими інституціями та повернення країни на світові ринки капіталу.

Після зміни політичної ситуації у Венесуелі на початку 2026 року уряд розпочав економічні реформи та активізував контакти з США. Одним із напрямів співпраці стало відкриття нафтового сектору для іноземних інвесторів, а також підготовка до можливої реструктуризації державного боргу, за яким країна перебуває у стані дефолту майже десять років.

Окрім МВФ, останніми місяцями Венесуелу відвідали представники Світового банку та Міжамериканського банку розвитку. Це свідчить про поступове відновлення співпраці країни з міжнародними фінансовими організаціями після тривалого періоду обмежених контактів.

Історія відносин Каракаса з МВФ

Відносини між МВФ і Венесуелою значно погіршилися за правління колишнього президента Уго Чавеса, який публічно називав розташовану у Вашингтоні організацію «інструментом захисту інтересів США».

Хоча Венесуела формально залишалася членом МВФ, практично всі контакти на високому рівні були припинені, а останній обов'язковий огляд економіки країни за статтею IV Статуту МВФ проводився ще у 2004 році.

Після останніх операцій із резервними активами Венесуела, за даними МВФ, зберігає близько 4,2 мільярда доларів спеціальних прав запозичення (SDR), які можуть використовуватися як міжнародний резервний актив.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні близько 690 млн доларів після завершення першого перегляду програми розширеного фінансування. Загальний обсяг коштів, отриманих у межах чинної програми, зріс до 2,2 млрд доларів.