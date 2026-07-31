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У Татарстані після вибухів спалахнув НПЗ (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Татарстані після вибухів спалахнув НПЗ (відео)
У Татарстані після атаки дронів горить нафтопереробний завод
скриншот з відео

Після серії вибухів над промисловою зоною здійнявся вогонь

У російському Нижньокамську (Республіка Татарстан) вранці 31 липня місцеві жителі повідомили про понад 30 вибухів. Після цього на території одного з нафтопереробних підприємств було видно сильне горіння факела. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

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За словами очевидців, після серії вибухів над промисловою зоною здійнявся вогонь.  У промисловій зоні Нижньокамська розташовані найбільші нафтопереробні підприємства регіону, зокрема «ТАНЕКО» та «ТАІФ-НК».

Нижньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки Росії. Тут розташовані два великі нафтопереробні заводи – «ТАНЕКО» та «ТАІФ-НК», які спеціалізуються на переробці нафти та газового конденсату. Підприємства неодноразово ставали цілями атак безпілотників, а також входять до переліку ключових об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

До слова, у ніч проти 31 липня російський Волгоград та область опинилися під масованою атакою безпілотників. На території регіону оголошували ракетну та безпілотну небезпеку, а в місті працювали сили протиповітряної оборони. 

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Теги: завод нафта росія

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