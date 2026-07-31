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L'Oréal та Gucci готують революцію в косметиці: перші деталі

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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L'Oréal та Gucci готують революцію в косметиці: перші деталі
L'Oréal викупила права на Gucci за 4 мільярди
колаж: glavcom.ua

Після багатомільярдної угоди L'Oréal отримала ексклюзивні права на Gucci Beauty й уже розкрила, коли світ побачить першу колекцію косметики

Французька косметична група L'Oréal планує представити першу лінійку косметики та парфумерії під брендом Gucci вже у 2028 році. Як пише «Главком» з посиланням на Reuters, про це заявив генеральний директор компанії Ніколя Єронімус після публікації фінансових результатів L'Oréal за другий квартал. 

За словами керівника компанії, L'Oréal має «надзвичайно амбітні» плани щодо розвитку косметичного напряму Gucci. Він зазначив, що бренд уже демонструє ознаки відновлення в основних категоріях – одязі та шкіряних виробах, і компанія розраховує використати цей імпульс для розвитку парфумерії та декоративної косметики.

Наразі косметичну продукцію Gucci випускає американська компанія Coty, однак із 1 липня 2027 року право на створення, розвиток і глобальне просування лінійки Gucci Beauty перейде до L'Oréal. Передача ліцензії стала можливою після того, як Kering і Coty домовилися достроково припинити чинну угоду майже на рік раніше запланованого терміну.

Нова ліцензійна угода між L'Oréal та власником Gucci – французьким холдингом Kering – укладена строком на 50 років. Вона надає L'Oréal ексклюзивне право створювати, розробляти та продавати парфуми й косметичну продукцію під брендом Gucci у всьому світі. До набуття угодою чинності компанії працюватимуть над поетапною передачею бізнесу, щоб забезпечити безперервність виробництва та продажів.

Угода стала частиною масштабного партнерства між L'Oréal і Kering, про яке сторони оголосили ще наприкінці 2025 року. Її загальна вартість оцінюється приблизно у 4 млрд євро. Крім довгострокової ліцензії на Gucci Beauty, до неї увійшли активи Kering Beauté та права на розвиток косметичних брендів інших модних домів групи.

За оцінкою Financial Times, нині продажі косметичної продукції Gucci становлять близько 600 млн євро на рік. Ніколя Єронімус заявив, що L'Oréal має намір перетворити Gucci Beauty на бренд із багатомільярдними продажами. За його словами, компанія розпочне з розвитку парфумерії та декоративної косметики, а перші новинки можуть з'явитися на ринку вже у 2028 році.

Нагадаємо, українка Ксенія Лугиня стала переможницею міжнародного конкурсу Miss Europe Continental Pageant 2026, який відбувся в Барселоні, здобувши головну корону серед представниць 35 країн. Після перемоги вона заявила, що ця нагорода символізує «силу української жінки» та віру в мрію попри всі труднощі. Ксенія наголосила, що конкурс оцінював не лише зовнішність, а й особисту історію, життєву позицію та участь конкурсанток у тематичних конференціях.

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Теги: мода

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