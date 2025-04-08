Компанія Apple пішла на відчайдушний крок, щоб оминути нові мита Трампа

Apple замовила п'ять рейсів, повних Phone з Індії та Китаю за три дні, щоб подолати вплив тарифів Трампа

Apple направила до США п'ять літаків з iPhone перед введенням мит

Наприкінці березня Apple за три дні направила до США з Індії п'ять літаків з iPhone та іншою продукцією, намагаючись наростити запаси перед запровадженням імпортних мит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.

Джерела видання уточнили, що компанія також перемістила до США запаси з Китаю. За їхніми словами, Apple поки що не планує підвищувати ціни, незважаючи на тарифи.

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит щодо більшості країн. Він звинуватив торгових партнерів країни у порушенні правил вільної торгівлі та застосуванні неринкових практик. Базовий мінімальний тариф у 10% для всіх держав діють із 5 квітня, а індивідуальні підвищені ставки будуть введені з 9 квітня. Крім того, встановлено 25%-ний тариф на автомобілі, що імпортуються до США.

Введення нових тарифів торкнулося Індії. Розмір мит для країни становив 26%. Американський лідер заявив, що в Індії щодо американських товарів діють високі тарифи – 52% – і використовуються маніпуляції з валютою та торгові бар'єри.

Нагадаємо, тарифи можуть призвести до збільшення цін на iPhone на 43%. Акції Apple впали більш ніж на 8% після оголошення про підвищення тарифів у Білому домі.

До слова, більшість айфонів все ще виробляються в Китаї, який постраждав від 54% мит. Якщо вони збережуться, Apple постане перед важким вибором: взяти на себе додаткові витрати або перекласти їх на покупців.