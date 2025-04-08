Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Компанія Apple пішла на відчайдушний крок, щоб оминути нові мита Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Компанія Apple пішла на відчайдушний крок, щоб оминути нові мита Трампа
Apple замовила п'ять рейсів, повних Phone з Індії та Китаю за три дні, щоб подолати вплив тарифів Трампа
фото із відкритих джерел

Apple направила до США п'ять літаків з iPhone перед введенням мит

Наприкінці березня Apple за три дні направила до США з Індії п'ять літаків з iPhone та іншою продукцією, намагаючись наростити запаси перед запровадженням імпортних мит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.

Джерела видання уточнили, що компанія також перемістила до США запаси з Китаю. За їхніми словами, Apple поки що не планує підвищувати ціни, незважаючи на тарифи.

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит щодо більшості країн. Він звинуватив торгових партнерів країни у порушенні правил вільної торгівлі та застосуванні неринкових практик. Базовий мінімальний тариф у 10% для всіх держав діють із 5 квітня, а індивідуальні підвищені ставки будуть введені з 9 квітня. Крім того, встановлено 25%-ний тариф на автомобілі, що імпортуються до США.

Введення нових тарифів торкнулося Індії. Розмір мит для країни становив 26%. Американський лідер заявив, що в Індії щодо американських товарів діють високі тарифи – 52% – і використовуються маніпуляції з валютою та торгові бар'єри.

Нагадаємо, тарифи можуть призвести до збільшення цін на iPhone на 43%. Акції Apple впали більш ніж на 8% після оголошення про підвищення тарифів у Білому домі.

До слова, більшість айфонів все ще виробляються в Китаї, який постраждав від 54% мит. Якщо вони збережуться, Apple постане перед важким вибором: взяти на себе додаткові витрати або перекласти їх на покупців.

Читайте також:

Теги: США тарифи Дональд Трамп Apple

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сторони домовилися про забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі та припинення ударів по енергетиці
Американці реанімують Росію. Що отримує Україна? тема дня
25 березня, 20:00
Кількість заявок зросла після суперечки Трампа із Зеленським
Іноземні добровольці почали активніше приєднуватися до Сил оборони через заяви Трампа
17 березня, 00:33
Президенти США та Росії проведуть розмову 18 березня
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на розмову з Путіним
18 березня, 01:13
«Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» отримає близько $7 млн
«Радіо Свобода» домоглося часткового відновлення фінансування на час судового процесу
25 березня, 11:33
Електронна адреса міністра оборони США та пароль до неї фігурує в понад 20 загальнодоступних витоках
Журналісти знайшли в інтернеті персональні дані посадовців адміністрації Трампа
27 березня, 09:23
Трамп заявив, що Гренландія буде американським островом, це 100%
Трамп зробив чергову жорстку заяву про Гренландію
30 березня, 20:19
Трамп: Упс, більше жодних атак від цих хуситів!
Трамп показав кадри ліквідації хуситів в Ємені (відео)
5 квiтня, 11:38
Спецпосланець глави Кремля заявив про наступну зустріч між представниками Росії та США
Росія готується до нового раунду перемовин із США
6 квiтня, 15:12
Експерти вважають, Трамп може скористатися лазівкою в законі, що, ймовірно, дозволить йому очолювати країну до 90 років
Трамп може залишитися президентом США до свого 90-річчя
30 березня, 22:24

Девайси

Компанія Apple пішла на відчайдушний крок, щоб оминути нові мита Трампа
Компанія Apple пішла на відчайдушний крок, щоб оминути нові мита Трампа
Чи подорожчає iPhone в Україні через мита Трампа? Роз'яснення економіста
Чи подорожчає iPhone в Україні через мита Трампа? Роз'яснення економіста
Німеччина таємно фінансує доступ України до альтернативи Starlink – Reuters
Німеччина таємно фінансує доступ України до альтернативи Starlink – Reuters
Ціни на iPhone можуть зрости на 43% через нові мита Трампа
Ціни на iPhone можуть зрости на 43% через нові мита Трампа
iPhone рекордно подорожчає через тарифи Трампа
iPhone рекордно подорожчає через тарифи Трампа
Україна отримала від Польщі 5 тис. терміналів Starlink
Україна отримала від Польщі 5 тис. терміналів Starlink

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
105K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
66K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
36K
Скандал у Львові: водій маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
25K
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua