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Чи готовий Трамп зіграти своїми «картами» заради миру?

glavcom.ua
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Чи готовий Трамп тиснути на Путіна заради миру?
колаж: glavcom.ua

Головна битва переговорів ще попереду

У свіжому огляді КБФ:

  • Угода про перемир’я – це не завершення шляху до миру, а лише його початок.
  • Ключовими перешкодами на шляху до справедливого миру є не лише питання суверенітету України, а і її територіальна цілісність.
  • Без рішучого тиску Заходу, передусім США, складно уявити навіть частковий вивід російських військ з окупованих територій.

За словами президента США Трампа, згода Москви на місячне перемир’я означатиме, що ми пройшли 80 % шляху до припинення «цієї кривавої бані». Поки що неясно, чи відповідь Путіна буде «так», «ні» чи «так, але».

А ми всі знаємо, які «але» можуть увійти до позиції Кремля. Це і розміщення європейських військ на території України, і її військова підтримка партнерами, зокрема Вашингтоном, і проблема розширення НАТО тощо.

Та навіть якщо впродовж наступних днів вдасться підписати угоду про перемир’я, основні проблеми на цьому не завершаться, а лише розпочнуться.

Ключовими перешкодами до справедливого і тривалого миру можуть стати не лише згадані та інші аспекти, пов’язані з суверенітетом України. Головна битва може розгорнутися навколо її територіальної цілісності.

Без нещадного тиску Заходу, передусім США, дуже складно уявити собі навіть частковий вивід російських військ з окупованих територій. Однак, Вашингтон поки що воліє впливати на Москву масштабуванням «пряників», тоді як до Києва був застосований жорсткий військовий тиск.

Так, «карт» у руках України не так багато. Основні «карти», на які ми обґрунтовано розраховували знаходяться у руках наших партнерів, зокрема США. Окрім нарощування військової допомоги, це й додаткові економічні і політичні важелі впливу на РФ, які й мають складати «позицію сили» у переговорах.

Чи захоче Трамп використовувати свої «карти» задля досягнення справедливого миру? Це залежить від його справжніх цілей. Якщо метою є досягнення тривалого і справедливого миру, можна сподіватися, що скоординований дипломатичний тиск на Москву може дати позитивний ефект.

Якщо ж основним стимулом є усунення «української кризи» як проблеми на шляху до нормалізації відносин з Кремлем заради досягнення високих геополітичних цілей – ситуація кардинально відрізнятиметься.

Навіть в умовах надання Європою і США відносних гарантій безпеки, ми можемо роками і десятиліттями жити в умовах перманентного військового напруження на східному кордоні, без реальних перспектив повернення незаконно окупованих територій.

Окупованих не просто ідеологічно іншим українським режимом, як у випадку Південної Кореї чи Німеччини, а етнічно ворожим російським, націленим на силове викорінення всіх проявів українства на захоплених землях.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Дональд Трамп путін росія Україна війна переговори

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