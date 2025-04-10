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Apple вивезла з Індії 1,5 млн iPhone, аби уникнути мит США – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Apple вивезла з Індії 1,5 млн iPhone, аби уникнути мит США – Reuters
Ціни на iPhone у США можуть різко зрости, враховуючи високу залежність Apple від імпорту з Китаю
фото: depositphotos.com

Компанія хоче створити запаси iPhone у США, який є одним з найбільших ринків збуту

Компанія Apple організувала вантажні рейси, щоб переправити з Індії до США 600 тонн iPhone, або 1,5 млн одиниць, намагаючись обійти тарифи президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що компанія хоче створити запаси iPhone у США, одному з найбільших ринків збуту.

Аналітики попереджають, що ціни на iPhone у США можуть різко зрости, враховуючи високу залежність Apple від імпорту з Китаю. 125% тарифи проти Пекіна значно перевищує 26% на імпорт з Індії.

Агентство пише, що Apple лобіювала перед керівництвом індійських аеропортів скорочення до шести годин часу, необхідного для проходження митного контролю в аеропорту Ченнаї, порівняно з 30 годинами. Близько шести вантажних літаків вантажопідйомністю 100 тонн кожен вилетіли з березня, один з них – на цьому тижні, якраз тоді, коли почали діяти нові тарифи.

Apple продає понад 220 млн iPhone на рік по всьому світу, причому, за оцінками Counterpoint Research, п'ята частина загального імпорту iPhone до США зараз надходить з Індії, а решта – з Китаю.

Трамп послідовно підвищував тарифи проти Китаю. За тарифної ставки 54% вартість найдорожчої моделі iPhone 16 Pro Max у США, яка становить $1599, зросла б до $2300.

Нагадаємо, наприкінці березня Apple за три дні направила до США з Індії п'ять літаків з iPhone та іншою продукцією, намагаючись наростити запаси перед запровадженням імпортних мит.

Як повідомлялося, акції Apple впали більш ніж на 8% після оголошення про підвищення тарифів у Білому домі.

До слова, більшість айфонів все ще виробляються в Китаї, який постраждав від мит. Якщо вони збережуться, Apple постане перед важким вибором: взяти на себе додаткові витрати або перекласти їх на покупців.

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Теги: Apple Індія США тарифи

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