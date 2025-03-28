ЄС мінімізує штрафи для Apple і Meta, щоб не сваритися зі Штатами, – FT

Президент Трамп раніше називав європейські штрафи «здирництвом»

Євросоюз наступного тижня планує накласти мінімальні штрафи на компанії Apple та Meta відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). Обмеженням штрафів Брюссель прагне знизити напруженість у відносинах з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зокрема, за інформацію видання, Apple буде оштрафована та зобов’язана переглянути правила App Store, що обмежують розробників застосунків у просуванні пропозицій поза її платформою. Європейські регулятори також без будь-яких санкцій закриють розслідування щодо Apple, яке стосувалося дизайну екрана вибору браузера. За час розслідування Apple внесла низку змін, намагаючись відповідати правилам блоку.

Компанія Meta теж отримає штраф і буде зобов’язана змінити свою модель «плати або погоджуйся», яка змушує користувачів або давати згоду на відстеження даних, або платити абонентську плату за користування її продуктами без реклами.

Згідно з DMA, компанії можуть бути оштрафовані на суму до 10% від їхнього глобального обороту, що може становити мільярди доларів для обох компаній. Але, як пише FT з посиланням на власні джерела, Єврокомісія прагне, щоб штрафи були набагато нижчими за цей поріг, оскільки зведення цифрових правил блоку є відносно новим, а рішення все ще можуть бути оскаржені в суді.

Обережність щодо відносин з Трампом викликана й тим, що раніше президент США називав штрафи ЄС для американських компаній «формою оподаткування» і порівнював їх зі «здирництвом за кордоном».

Нагадаємо, закон про цифрові ринки набув чинності в листопаді 2022 року та почав застосовуватись з травня 2023-го. Його мета – стримувати домінуючий вплив великих компаній на ринку та створити умови, що сприятимуть легшому входу нових платформ на ринок.

Також «Главком» повідомляв, що у січні 2025 року європейські технологічні компанії звернулися до Єврокомісії із закликом вжити «негайних та рішучих заходів» щодо американських Apple, Google та Meta, дії яких ставлять під загрозу конкуренцію у спільноті.