Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС мінімізує штрафи для Apple і Meta, щоб не сваритися зі Штатами, – FT

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
ЄС мінімізує штрафи для Apple і Meta, щоб не сваритися зі Штатами, – FT
Обидві компанії отримають штрафи, але ті будуть мінімальними
фото: Entrevue

Президент Трамп раніше називав європейські штрафи «здирництвом»

Євросоюз наступного тижня планує накласти мінімальні штрафи на компанії Apple та Meta відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). Обмеженням штрафів Брюссель прагне знизити напруженість у відносинах з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зокрема, за інформацію видання, Apple буде оштрафована та зобов’язана переглянути правила App Store, що обмежують розробників застосунків у просуванні пропозицій поза її платформою. Європейські регулятори також без будь-яких санкцій закриють розслідування щодо Apple, яке стосувалося дизайну екрана вибору браузера. За час розслідування Apple внесла низку змін, намагаючись відповідати правилам блоку.

Компанія Meta теж отримає штраф і буде зобов’язана змінити свою модель «плати або погоджуйся», яка змушує користувачів або давати згоду на відстеження даних, або платити абонентську плату за користування її продуктами без реклами.

Згідно з DMA, компанії можуть бути оштрафовані на суму до 10% від їхнього глобального обороту, що може становити мільярди доларів для обох компаній. Але, як пише  FT з посиланням на власні джерела, Єврокомісія прагне, щоб штрафи були набагато нижчими за цей поріг, оскільки зведення цифрових правил блоку є відносно новим, а рішення все ще можуть бути оскаржені в суді.

Обережність щодо відносин з Трампом викликана й тим, що раніше президент США називав штрафи ЄС для американських компаній «формою оподаткування» і порівнював їх зі «здирництвом за кордоном».

Нагадаємо, закон про цифрові ринки набув чинності в листопаді 2022 року та почав застосовуватись з травня 2023-го. Його мета – стримувати домінуючий вплив великих компаній на ринку та створити умови, що сприятимуть легшому входу нових платформ на ринок.

Також «Главком» повідомляв, що у січні 2025 року європейські технологічні компанії звернулися до Єврокомісії із закликом вжити «негайних та рішучих заходів» щодо американських Apple, Google та Meta, дії яких ставлять під загрозу конкуренцію у спільноті.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

ЄС мінімізує штрафи для Apple і Meta, щоб не сваритися зі Штатами, – FT
ЄС мінімізує штрафи для Apple і Meta, щоб не сваритися зі Штатами, – FT
Великі корейські компанії можуть відновити бізнес у Росії
Великі корейські компанії можуть відновити бізнес у Росії
Forbes порахував, скільки грошей втратила Росія через удар по «Енгельсу»
Forbes порахував, скільки грошей втратила Росія через удар по «Енгельсу»
Валютний шок у Туреччині: влада витратила $25 млрд для підтримки курсу
Валютний шок у Туреччині: влада витратила $25 млрд для підтримки курсу
ЄС, Швеція та Німеччина виділять €44 мільйони на підтримку громадянського суспільства України
ЄС, Швеція та Німеччина виділять €44 мільйони на підтримку громадянського суспільства України
До Росії повернувся перший закордонний бренд
До Росії повернувся перший закордонний бренд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
22K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
6813
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
6153
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка
4191
У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua