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Скільки грошей отримає Україна від донорів? Соратник Зеленського оприлюднив графік

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки грошей отримає Україна від донорів? Соратник Зеленського оприлюднив графік
До 2027 року «Великою сімкою» та іншими партнерами запланована допомога Україні в межах $122 млрд
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«Пряма потреба в грошах складає близько $38 млрд на рік або трохи більше $3 млрд на місяць»

Україна потребує близько $38 млрд на рік або трохи більше $3 млрд на місяць, ще $4,5 млрд економії у першій половині року надійде за рахунок продовження реструктуризації погашення та обслуговування єврооблігацій. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Депутат розповів, що основними джерелами фінансування є програма Ukraine Facility, США, Японія, Канада, Великобританія, Світовий банк та МВФ. «Перший перегляд програми МВФ цього року ми вже пройшли та отримали $880 млн. Наступний перегляд запланований на другу половину червня-початок липня – сума траншу становитиме $2,2 млрд., і потім будуть ще два перегляди у вересні та грудні», – зазначив він.

Гетманцев повідомив, що загалом Україна отримує від МВФ $5,4 млрд. До 2027 року «Великою сімкою» та іншими партнерами запланована допомога нашій країні в межах $122 млрд.

«За програмою з МВФ до кінця року ми маємо досягнути 14 структурних «маяків», серед яких найскладніші з врахуванням узгоджень – це прийняття законів про перезавантаження Бюро економічної безпеки (на червень) та про Вищий адміністративний суд (на липень). Щодо решти «маяків» не бачу взагалі суттєвих складнощів – робота ведеться», – наголосив нардеп.

Голова комітету розповів, що Ukraine Facility передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на чотири роки. Серед них підтримка державного бюджету через позики (33 млрд), гранти (5,27 млрд), інвестиційний фонд (6,97 млрд) та технічна підтримка (4,76 млрд).

«З цих грошей ми вже отримали 4,5 млрд євро, в квітні очікуємо транш у 1,5 млрд і, скоріш за все, у травні – 1,9 млрд безумовного траншу після юридичного вступу програми в силу. Загалом в програмі 69 реформ, які оцінюватимуться за 151 квартальним індикатором. На 2024 рік передбачено 36 таких індикаторів», – перерахував Гетманцев.

Нардеп підкреслив, що всі зобов'язання щодо Світового банку Україна щойно виконала і отримала позику у $1,5 млрд. Він додав, що така ж сума очікується у другому транші до кінця цього року. Гетманцев також розповів, для отримання другого траншу необхідно продовжити реформи за 11 напрямами.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні.

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Теги: Данило Гетманцев Україна фінансування Світовий банк МВФ

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