Британська розвідка пояснила, що допоможе Україні сповільнити наступ РФ

Україна ймовірно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту, що допоможе зменшити здатність Росії просуватися вперед. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у соцмережі X (колишній Twitter).

Розвідка Британії зазначила, що до оборонних позицій наших воїнів входять:

«Цілком ймовірно, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках її поточних наступальних операцій», – йдеться в повідомленні.

10 March 2024



