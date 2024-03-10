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Британська розвідка пояснила, що допоможе Україні сповільнити наступ РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, що допоможе Україні сповільнити наступ РФ
Україна прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту
фото: NYT

«Розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги»

Україна ймовірно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту, що допоможе зменшити здатність Росії просуватися вперед. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у соцмережі X (колишній Twitter).

Розвідка Британії зазначила, що до оборонних позицій наших воїнів входять:

  • протитанкові «зуби дракона»;
  • рови;
  • піхотні окопи;
  • мінні поля;
  • укріплені позиції.

«Цілком ймовірно, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках її поточних наступальних операцій», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка наголосила, що створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер війни. Зазначається, що у зв'язку з цим «будь-яка спроба прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами».

Нагадаємо, За інформацією розвідка Великої Британії нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ) по всій Росії. Аналітики зауважили, що 1 березня 2024 року РФ запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту.

Як раніше повідомлялося, Росія використовує іранські дрони Mohajer-6 для розвідки над Чорним морем, а також для коригування ударів по узбережжю. За даними британської розвідки, практична дальність дії Mohajer-6 обмежена прямою видимістю для забезпечення управління оператором у режимі реального часу.

Теги: британська розвідка наступ Україна будівництво росія

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