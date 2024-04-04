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Зеленський повідомив, що може змінити ситуацію з російськими обстрілами

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський повідомив, що може змінити ситуацію з російськими обстрілами
Очільник держави мав розмову з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову – саме з погляду ППО
фото: Офіс президента України

«Це неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів деталі проведення Ставки, обговорення щодо ППО для Харківщини та Сумщини, а також відзначив воїнів окремих бригад.

Президент зауважив, що на Ставці передусім обговорювалося питання щодо виробництва та постачання дронів і РЕБ на цей рік. Було заслухано детальний звіт щодо контрактів: чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання. 

«Справді добре попрацювали всі, хто відповідальний за цей напрям. І щодо дронів – усіх видів – та РЕБ ми будемо міцніші. Аналогічне завдання поставив щодо ракетної програми, як щодо дронів і РЕБ, – усе до деталей опрацювати, щоб Сили оборони України могли розраховувати на надійну й зростаючу ракетну опору наших дій», – наголосив очільник України.

Зеленський проінформував щодо детального звіту головнокомандувача ЗСУ. Він стосувався всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз, але Збройним силам вдалося стабілізувати позиції. Сирський доповів щодо дій військових, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати справді дуже хороші, акцентував увагу гарант.

Також президент повідомив, що протягом дня отримував необхідні доповіді щодо ситуації в областях. Особлива увага – Харкову, наслідкам російських ударів по місту. 

«Сьогодні через удар «шахедів» по звичайній житловій забудові, на жаль, чотири людини загинули, із них троє – рятувальники нашої ДСНС України. Хлопці прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання. Підла російська тактика. Мої співчуття всім рідним і близьким», – сказав гарант.

Очільник держави, зокрема, мав розмову з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову – саме з погляду ППО. Таке ж завдання наразі в усіх українських дипломатів, адже посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це абсолютно нагальна потреба. 

«Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами», – наголосив президент.

Також Зеленський відзначив воїнів, які проявили себе цими днями найбільш ефективно на передовій:

  • 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада;
  • 66-й артилерійський дивізіон 406-ї окремої артилерійської бригади;
  • 35-та окрема бригада морської піхоти;
  • 126-та окрема бригада Сил територіальної оборони.

«І особлива вдячність сьогодні – воїнам Центру спецпризначення «Омега». Це один із найбільш ефективних у боях та найбільш досвідчених підрозділів нашої Національної гвардії України. Саме в цей день 21 рік тому «Омега» була заснована, і в час цієї війни хлопці проявляють максимальну боєздатність. 11 воїнів «Омеги» заслужили звання Герой України, із них вісім посмертно», – зауважив гарант.

Президент подякував усім, хто зараз б’ється заради України, захищає й рятує життя людей.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на російську атаку дронами на Харків.

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Теги: президент рятувальники Володимир Зеленський Герой України фінансування армія Харків

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